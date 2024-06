Egan Bernal hizo un pedido especial al INEOS Grenadiers para el Tour de Francia 2024

Egan Bernal quiere seguir haciendo historia en el ciclismo. Después de haber ganado el Giro de Italia , el Tour de Francia y superar un fuerte accidente, sueña con escribir nuevas páginas doradas. Por eso, se prepara de la mejor manera posible, día a día, y los resultados conseguidos en lo que va de la temporada 2024 son fiel prueba de ello. Va por cosas grandes.

En el Campeonato Nacional, el 'joven maravilla' finalizó sexto en la prueba contrarreloj y se colgó la medalla de bronce en la de ruta. Posteriormente, fue quinto en el Tour Colombia e hizo podio en O Gran Camiño, solo detrás Jonas Vingegaard y Lenny Martínez . Ya en la París Niza, se hizo con el séptimo puesto. Pero las buenas noticias no se detuvieron y siguieron.

Acudió a la Vuelta a Cataluña, siendo tercero, junto a Tadej Pogacar y Mikel Landa en el podio . Después, Egan Bernal dijo presente, por primera vez en su carrera, en la Lieja Bastoña Lieja, cruzando la meta de 21, y, por último, firmó un Top 10, exactamente décimo, en el Tour de Romandía. Ahora, participa en el Tour de Suiza, del 9 al 16 de junio, con ocho etapas.

Razón por la que las expectativas de cara al Tour de Francia son altas y así lo siente el nacido en Zipaquirá. Lejos de 'abrir el paraguas', le envió mensaje al INEOS Grenadiers. En entrevista con 'L'Equipe', fue claro y contundente con relación a los objetivos que tiene para la 'Grande Boucle'. Eso sí, también reveló el plan B que tiene en caso de que no salga bien.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio del Tour de Suiza 2024 AFP

"Depende de si voy o no, pero si participo en el Tour de Francia, me gustaría luchar por la clasificación general y terminar lo más alto posible, al lado de los mejores del pelotón. Pero también tengo claro que si en las primeras etapas no se dan las cosas y pierdo cinco o seis minutos con los de arriba, entonces recalibraré mis objetivos", sentenció Egan Bernal.

Recordemos que el 'escarabajo' ya sabe lo que es gritar 'campeón' en esta grande del ciclismo, cuando lo consiguió en la edición del 2019. En aquel entonces, venció a Geraint Thomas, a quien le sacó un minuto y 11 segundos de diferencia, y a Steven Kruijswijk, de tercero, a 1' 31''. Rigoberto Urán y Nairo Quintana fueron séptimo y octavo, respectivamente.