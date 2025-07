Hugo Rodallega se destapó y reveló el club en el que quiere retirarse; no es ni Santa Fe, ni América

Hugo Rodallega fue una de las figuras clave en la obtención de la décima estrella de Santa Fe, tras la victoria 1-2 sobre Medellín en la reciente final. Desde entonces, 'Hugol' ha acaparado la atención de la prensa nacional, y en una entrevista reciente reveló el equipo en el que desea retirarse.

El delantero de 39 años pasa por semanas de pura felicidad con el elenco 'cardenal', ya que el título de liga significó su tercer trofeo colectivo en su amplia carrera deportivo, dejando una huella imborrable tras anotar el gol de la victoria en la final.

¿En donde se retirará Hugo Rodallega?

En entrevista con Ricardo ‘Gato’ Arce, el delantero de Independiente Santa Fe reveló la posibilidad de ampliar su continuidad en cuadro 'cardenal' e incluso, poder ser parte del ente directivo en un futuro lejano.

"Yo acabo de ser goleador de la liga colombiana con Independiente Santa Fe, campeón con Independiente Santa Fe, me quedan seis meses con Independiente Santa Fe y si el presidente (Eduardo Méndez) ahora mismo le da por decirme: "Hugo renovemos por quien sabe cuanto", lo renuevo a ojo cerrado, es más, si me dice que me baje el salario, me lo bajo y lo renuevo, pero es porque estoy agradecido con Independiente Santa Fe en este momento, ósea, es imposible que yo me mueva de acá", dijo contundentemente Hugo Rodallega acerca de su futuro.

Publicidad

"Yo ya definitivamente estoy mejor dicho, inamovible acá en Independiente Santa Fe, estoy pensando inclusive en ya algo a futuro con Independiente Santa Fe, el presidente ha sido una gran persona, incluso puedo decir que hoy es un gran amigo porque tenemos una muy buena relación y hay la posibilidad de que yo quede vinculado al club, así que es imposible moverme de aquí", dijo el jugador con pasado en Fulham de Inglaterra y Bahía de Brasil.

Sin embargo, no ocultó el amor por otro equipo del país y sintetizó: “Quiero terminar mi último partido con la camiseta del Quindío. Solo pido que me dejen jugar GRATIS, unos partidos con el Deportes Quindío".

Hay que recordar que gracias a la llegada a este club en 2004, fue donde la carrera de 'Hugol' despegó y tras ser el goleador del segundo semestre del 2005, se catapultó al fútbol mexicano.

¡Hugo Rodallega 🌟, sobre su futuro en @SantaFe 🇮🇩!



"Me quedan 6 meses con Santa Fe, si ahorita el presidente le da ahora mismo por decirme 'Hugo renovemos por quién sabe cuánto', lo renuevo a ojo cerrado. Es más si me dice que me baje el salario me lo bajo y lo renuevo".



🗣️… pic.twitter.com/I9OcpP5orQ — Miguel París (@SoyMiguelParis) July 15, 2025

Publicidad

Hugo Rodallega y el fallido intento de ir América de Cali

El goleador hace algunos días explicó que tuvo la intención de ir al conjunto 'escarlata', afirmando que hasta se 'regalaba' por jugar allí, pero no se pudo dar por decisión de la directiva de los 'diablos rojos'. "Lo del América es tema cerrado, cuando quisieron, ya no se pudo”, afirmó.

Ahora, Hugo está contento en la capital del país, donde además de ganar el título de liga, el botín de de goleador y además, condecoración por parte del concejo de Bogotá, al dejar toda la plantilla de Santa Fe, en lo más alto a la ciudad.