"Egan Bernal tiene una calidad grandísima, una gran clase y una cualidad que pocos tienen"

Una de las grandes figuras del ciclismo en Colombia es Óscar Sevilla, quien a sus 48 años sigue activo en el Team Medellín y se ha convertido en un ícono del pelotón local, por su longevidad y el rol de consejero que ha tenido entre las nuevas generaciones en nuestro país. El ‘Macho’, como lo conocen todos sus colegas, confirmó que estará en 2025 sobre la bicicleta luego de tener una temporada para el olvido, con dos duras caídas que lo mermaron de la competencia.

El experimentado español pasó por los micrófonos de ‘Caracol Sports’, en el lanzamiento de la tienda de Specialized en la Calle 96, y allí confesó todo el martirio que atravesó en los últimos meses; además dio su concepto sobre la actualidad de las figuras del ciclismo colombiano Egan Bernal y Nairo Quintana .

“Fue una temporada agridulce, con un momento bonito en el Tour Colombia donde me situé segundo en la general y pintaba todo muy bien. Ahí me caí y me tuve que retirar. Reaparezco en Estados Unidos, en Gila, donde hago quinto puesto en la general y me motiva. Antes de la Vuelta a Colombia me volví a caer y pasé mucho tiempo recuperándome. La gran victoria del año fue recuperarme”, fueron las palabras iniciales de Sevilla.

Con todas las caídas y lesiones, ¿de dónde llega la motivación para seguir?

“Todo esto me motiva más, sé que cada vez me queda menos, pero no quiero que mi última temporada fuera una temporada con caídas, con lesiones, que no me dejó hacer lo que yo quería.Voy a seguir un año más de la mejor manera, con la mejor ilusión, me siento bien físicamente, de ganas ni te digo, o sea, sigo soñando como cuando era un niño. Creo que este año he aprendido, he aprendido a superarme más, he aprendido a pasar momentos difíciles en la clínica, de impotencia, de rabia, de no poder estar donde yo quería”.

Óscar Sevilla, corredor español en el Tour Colombia 2024. @Team Medellín

Publicidad

¿O sea, que el 2024 iba a ser su último año?

No lo tenía definido pero sí había una posibilidad de que fuera mi última temporada. Pero a raíz de las lesiones y las caídas, lo tuve claro que no quería terminar así, que no quería recordar, digamos, mi último año entre caídas, hospitales, lesiones, sino lo quiero recordar, digamos, con mi gente, con mi afición, con mi equipo, independientemente del resultado, corriendo, así que nada, creo que me motivó a seguir. Me siento fuerte, me siento con ilusión, me siento con ganas, me siento con ganas de aportar, de apoyar, así que creo que espero tener un 2025, pues, sobre todo, pues, con muchas carreras”.

¿Cómo ve a Egan Bernal, ya que son tan cercanos?

“Obviamente sabemos que no ha sido fácil su regreso, empezó muy bien el año, empezó muy fuerte, se motivó mucho, llegó al Tour con mucha ilusión, con muchas ganas, pero al final se le hizo duro, se le hizo difícil. La lesión de la espalda volvió a darle guerra, pero en general, lo veo bien. Vimos a un Egan diferente, siendo protagonista en carreras de una semana y ayudando a sus compañeros”.

Publicidad

“Ahora se operó la espalda y creo que está motivado, está entrenando muy bien, está con muchas ganas, tiene una calidad grandísima y seguramente que yo creo que el año que viene nos dará alguna alegría, no sé a qué nivel, si a nivel de un Tour, un Giro, pero seguramente que alguna carrera nos dará alguna alegría porque tiene mucha clase y sobre todo tiene algo que tienen pocos, que es esa superación como persona y como deportista”.

Y de Nairo en su regreso, ¿qué nos puede contar?

“Yo creo que no podemos pedirle más, todo lo que haga es ganancia. Nairo ha hecho mucho por este país en el ciclismo, es de los corredores que mejor palmarés tiene y todo lo que haga es ganancia. El año que viene será mejor, este año para él fue quizá un poco complejo, volver a la competición con dudas a nivel emocional y yo creo que el año que viene va a estar más tranquilo, va a estar más sereno y seguramente que su clase no pasará inadvertida”.

Nairo Quintana, colombiano que estará en el Giro de Lombardía Movistar Team

Justamente Nairo tendrá a Diego Pescador, ¿qué decir del quindiano?

“Es un corredor muy bueno que ya viene demostrando año tras año su calidad, su mejoría. Ya el año pasado mostró su clase, digamos, en la categoría profesional. Ha corrido en Europa, ha hecho buenas carreras en Europa, Tour del Avenir y eso le lleva a que los mejores equipos del mundo lo miren, se fijen en él y creo que va a ser un referente en los próximos años. También Kevin Castillo, que es un corredor que también viene creciendo deportivamente poco a poco. Son corredores que me gustan porque vienen con proceso”.

Diego Pescador, el mejor ciclista colombiano en el Tour de l'Avenir 2024, tras la etapa 4 Cortesía ADN Cycling

Para cerrar, ¿qué podemos esperar de Oscar Sevilla para el 2025?

“Un ciclista que disfrutará de la bicicleta, que quiere aportar al equipo, ser ese líder dentro del equipo, el líder para que el equipo gane, para motivarlos, para disfrutar tácticamente y sobre todo disfrutar de la bicicleta. Quiero tener una temporada feliz, rodeado de mi gente y ojalá haga un triunfo también, pero sobre todo tener salud”.