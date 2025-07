Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025-II, tras triunfo de Nacional y empate de América

La Liga BetPlay 2025-II inició este viernes 11 de julio con los partidos de Llaneros vs América y Once Caldas vs Nacional, que dejaron los primeros puntos del segundo semestre del fútbol colombiano.

A primera hora el cuadro vallecaucano, sin Juan Fernando Quintero que era su máxima figura la campaña pasada, visitó Villavicencio y no pasó del empate 0-0 frente al cuadro local.

Y para cerrar la jornada de este viernes en la Liga BetPlay 2025-II Atlético Nacional se midió a Once Caldas, en el estadio Palogrande, ganando 3-1 en Manizales y dejando así la primera victoria del semestre del fútbol colombiano.

Los goles de los ‘verdolagas’ fueron de Alfredo Morelos, Joan Castro y uno en propia puerta de Iván Rojas. Para los de Once Caldas anotó el goleador tolimense Dayro Moreno, quien llegó a 363 anotaciones en su carrera.

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025-II:



Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Atlético Nacional 1 1 0 0 3 1 2 3 2 América 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Llaneros 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Alianza 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Bucaramanga 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Boyacá Chicó 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Deportivo Cali 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Pasto 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Deportivo Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Envigado 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Medellín 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 16 La Equidad 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Millonarios 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Unión Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Águilas Doradas 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Once Caldas 1 0 0 1 1 3 -2 0

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-II:

Viernes 11 de julio

Llaneros 0-0 América

Once Caldas 1-3 Nacional

Sábado 12 de julio

Pasto vs Tolima (2:00 p.m.)

Envigado vs Fortaleza (4:10 p.m.)

Bucaramanga vs Boyacá Chicó (6.20 p.m.)

Cali vs Junior (8.30 p.m.)

Domingo 13 de julio

Medellín vs Alianza FC (3:00 p.m.)

Pereira vs Santa Fe (5.15 p.m.)

La Equidad vs Águilas (7:30 p.m.)

20 de agosto

Millonarios vs Unión Magdalena (7:30 p.m.)