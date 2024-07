Egan Bernal y Santiago Buitrago, recompensados en el ranking UCI luego del Tour de Francia

El calendario del ciclismo en el mundo no se detiene y ahora mismo todos los corredores tienen la cabeza puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, este lunes la UCI reportó novedades al publicar cómo quedó el ranking mundial luego de culminar el pasado domingo 21 de julio el Tour de Francia. Los colombianos estuvieron presentes en la carrera y dos de ellos sumaron puntos importantes.

Se trata de Egan Bernal y Santiago Buitrago, escarabajos que desempeñaron roles distintos, pero que ambos les permitió ascender algunas casilla en el escalafón mundial. En Caracol Sports le contamos todos los detalles.

El 'joven maravilla' acudió a esta edición de la 'Grande Boucle' con la posibilidad de luchar por la general, no obstante, no pudo seguir la rueda de los mejores del mundo y no tuvo problema en ponerse el overol y darle una mano al pupilo español Carlos Rodríguez. El nacido en Zipaquirá ocupó la casilla 29 de la clasificación general de la carrera y eso le permitió ubicarse en la puesto 62 del ranking UCI con 1.302 puntos. Es decir, que ascendió tres posiciones (65).

Por su parte, Buitrago no se desentonó en lo que fue su debut en el Tour de Francia. El bogotano se metió en la última plaza del Top-10 y fue el líder absoluto del Bahrain Victorious. De esta manera, ahora es el segundo mejor colombiano en el escalafón mundial, puesto que se encuentra en la posición 53 con 1.454 unidades.

Dicho esto, el mejor colombiano sigue siendo Daniel Felipe Martínez, quien viene de ser subcampeón del Giro de Italia. El pedalista del Red Bull BORA Hansgrohe está en la casilla 30 con 1.815 puntos y está a la expectativa de ir a la Vuelta a España.

Por otro lado, Nairo Quintana aparece con 208 unidades en la casilla 413.

Santiago Buitrago, en la etapa 20 del Tour de Francia. /Getty Images

Ranking UCI del 23 de julio de 2024:

1. Tadej Pogacar 10.928 puntos

2. Remco Evenepoel 5.904 puntos

3. Jonas Vingegaard 5.970 puntos

4. Jasper Philipsen 4.450

5. Mathieu Van der Poel 4.325

6. Primoz Roglic 3.733,36

7. Mads Pedersen 3.633

8. Aleksandr Vlasov 3.382,55

9. Marc Hirschi 3.206

10. Wout Van Aert 3.120

————————————————————————

30. Daniel Felipe Martínez 1.815

53. Santiago Buitrago 1454.62

62. Egan Bernal 1302.86

82. Einer Rubio 995.39 puntos

89. Juan Sebastián Molano 927.05

120. Fernando Gaviria 765

253. Sergio Higuita 360.12

273. Harold Tejada 336.43

304. Brandon Rivera 295

329. Wilmar Paredes 276

362. Rodrigo Contreras 252

410. Walter Vargas 213

413. Nairo Quintana 208

460. Iván Ramiro Sosa 185

474. Esteban Chaves 178