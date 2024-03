Egan Bernal y su análisis de la etapa reina de la Vuelta a Cataluña: "No sé si me quieren asustar"

La Vuelta a Cataluña está llegando a su fin. Este viernes se disputó la etapa 5, que se definió al embalaje y dejó a Axel Laurance (Alpecin Deceuninck) como ganador. Sin embargo, eso ya es pasado y las miradas están centradas en la etapa reina, a correrse este sábado 23 de marzo. Al respecto, se pronunció Egan Bernal (INEOS Grenadiers) , quien aspira a lograr cosas grandes y dar pelea.

"Dicen que va a ser una etapa durísima. De hecho, en el lote se dice que será la más dura que jamás haya hecho, no sé si me quieren asustar o si, en realidad, va a ser así (risas). Pero creo que será una etapa dura. Eso sí, iremos día a día porque, o sino, uno no se concentra en lo que pasa en el presente", afirmó de entrada, en entrevista con Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, de Caracol Sports.

Pero eso no fue todo. La ilusión está intacta y 'el joven maravilla', que marcha en la novena posición de la clasificación general, a tres minutos y 50 segundos de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) , quiere demostrar que está a la altura. "Si me logro recuperar, intentaré estar adelante junto con los favoritos", sentenció el 'escarabajo', de 27 años, que, poco a poco, se reencuentra con su nivel.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), el mejor ciclista colombiano en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images

Perfil y altimetría de la etapa reina de la Vuelta a Cataluña 2024

La etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2024 será con inicio en Berga y final en Queralt. Allí, el pelotón se enfrentará a un recorrido total de 154,7 kilómetros, pero lo más llamativo son los dos puertos de primera categoría, uno de ellos en un final en alto. De igual manera, uno fuera de categoría, uno de segunda y otro de tercera. Por último, dos esprint intermedios. Será una fracción imperdible.

Perfil y altimetría de la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2024. Procycling Stats.

Publicidad