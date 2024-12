Advertencia desde Venezuela para la Selección Colombia y demás equipos de Eliminatorias

El venezolano Salomón Rondón, delantero de los Tuzos del Pachuca del fútbol mexicano, aseguró este miércoles estar listo para, a sus 35 años, "dar guerra" y clasificar por primera vez a la selección de su país a un Mundial.

"El deseo, ambición e ilusión por ir al Mundial está latente y más cerca que nunca. Si bien estamos lejos de la zona de clasificación, quedan seis fechas en las que daremos todo, hasta que el corazón deje de latir, para estar en la Copa del Mundo", explicó a EFE.

El oriundo de Caracas es, con 45 goles, el anotador histórico de la Vinotino, que ocupa la octava posición de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, a una unidad de igualar a Bolivia, séptimo, con el boleto a la repesca con seis partidos restantes.

"Debemos de ganar nuestros partidos como locales para seguir el ejemplo de Paraguay, que empezó mal y está sexto. La Eliminatoria es impredecible, seguiremos dando guerra hasta el final", reiteró el 'Rey Salomón', capitán de su selección, que sueña con ubicarse entre los seis mejores en la Conmebol que obtendrán el billete directo a la Copa del Mundo 2026.

Además de ser una pieza clave para Venezuela, Rondón es la principal arma en el esquema del uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Pachuca.

El antiguo jugador del Aragua FC de su país llegó en enero de 2024 a México y en su primer semestre se consagró como el máximo goleador del torneo Clausura, con ocho dianas, también el Jugador Más Valioso y mejor romperredes (nueve tantos) en la Copa de Campeones de la Concacaf que ganaron los Tuzos.

Selección Colombia frente a Uruguay. DANTE FERNANDEZ/AFP

"Uno tiene que dar lo mejor de sí siempre, no se puede vivir con lo que se hizo en el pasado. Caí con el pie derecho en Pachuca, el hambre y la necesidad de ganar estaban ahí. Hay que seguir compitiendo sabiendo que esta carrera es efímera y hay que aprovecharla al máximo", añadió el ex artillero del Málaga español.

Su buen rendimiento con el Pachuca le permitió ser nominado en la categoría de mejor delantero en los premios 'The Best' de la FIFA 2024, que premia a lo mejor de cada año en el mundo del balompié.

"Tuve la nominación al 'The Best' por mis buenos hábitos: el descanso, la alimentación, el buen entrenamiento y el entrenamiento invisible. Solo uno conoce su cuerpo y eso me permite a mis 35 años emplearlo los 365 días del año para rendir al máximo nivel", sentenció Rondón.