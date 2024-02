El carpintero bogotano que sorprendió a Mark Cavendish en medio del Tour Colombia 2024

El ciclismo es uno de los deportes que más pasión genera en el mundo y sobre todo en nuestro país. El Tour Colombia ya está en marcha y un hombre llamó la atención tanto de los fanáticos como de los mismos corredores, por sus figuras de madera. Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Alejandro Valverde y Mark Cavendish, son algunos de los tallajes que hizo y con los cuáles se presentó a la carrera.

"Mi nombre es Nicolás Molano, vivo en Bogotá, llevo 45 años en el oficio y esta es una iniciativa una afición que tomé después de cierta edad, ya maduro, la cual es hacer este tipo de trabajos. Por ejemplo, yo realizo a Pinocho y a Don Quijote, pero quise hacerlo en algo que me guste y el primer deporte en el que inicie fue con el ciclismo. Se puede hacer cualquier tipo de figura o persona", le dijo a Caracol Sports.

Y es que Molano es todo un artista a la hora de trabajar con este material, puesto que también ha hecho figuras de los personajes del poeta Rafael Pombo como el 'Renacuajo paseador' y 'Simón El Bobito'. "Soy maestro de talla en madera, me dedico a realizar talleres y hacer trabajos de carpintería y talla", añadió.

Actos seguido, el maestro le contó a Caracol Sports el por qué se inclinó por este deporte.

"De tanto que veía a Colombia apasionada por el ciclismo, desde que vi a Lucho Herrera, cuando ganó en 1987, me gusta desde esa época", aclaró.

Ahora bien, Molano se volvió viral en redes sociales luego de que Mark Cavendish se tomara fotos con su propia figura de madera y hasta estampara su firma. "Es una felicidad cuando él acerca al muñeco hacia la cara, como si fuera algo de él, eso para mí es muy llenador, es muy emotivo y la parte emocional del ser humano me encanta", dijo conmovido.

Mark Cavendish con el muñeco de madera fabricado por Nicolás Molano. Astana.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Molano sorprende a un ciclista de tal calibre con uno de sus tallajes. "A Nairo le presenté la figura en Llanogrande en el 2019, pero no lo firmó, entonces le he hecho unos retoques, lo actualicé y estoy buscando que me lo firme".

Y es que el listado no para, por el contrario, sigue. "También tengo a Christopher Froome, a Julian Alaphilippe que además lo firmó, tengo Alvarito Hodge y a Fabio Aru", concluyó el maestro en madera.

¿Qué dijo el Astana sobre la figura de madera de Mark Cavendish?

Al equipo le pareció muy curioso el hecho y lo posteo en sus redes sociales con la frase: "Buena energía en Paipa".