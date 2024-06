El ciclista que se aburrió de no poderle competir a Tadej Pogacar se retirará

Tal como en la vida, a todos nos llega el momento de retirarnos y en esta ocasión el que ya puso fecha para dejar la bicicleta fue un ciclista que supo ser subcampeón y tercer puesto en el Tour de Francia. Hace un año alegó que se "aburrió de no poderle competir a Tadej Pogacar".

Se trata de Romain Bardet, pedalista francés que milita en el DSM Firmenich y que ya tiene 33 años. “Tenía dudas sobre seguir o no, pero elegí seguir un año más porque creo que puedo aportar. Espero lograr una etapa en el Giro de Italia, que es lo que me falta”, dijo de entrada el reconocido escalador.

Luego, fue aún más específico y reveló cuál será su última carrera en el 2025. “Seguirá ayudando a desarrollar a los jóvenes y competiré por última vez en mi carrera favorita, el Dauphiné”, agregó Bardet.

Cabe recordar, que, en el 2023, luego de culminar séptimo en la París Niza, el 'galo' dio una sorprendente declaración. “Si Tadej Pogacar acelera no puedo seguirlo. Espero tener un poco de margen de mejora, si no, no correré mucho tiempo más si debo recibir estos golpes cada vez”, dijo en ese momento.

Por último, Bardet dejó en claro que se retira de la ruta, pero que seguirá rodando en otra modalidad del ciclismo. “Luego de eso espero poder enfrentar un nuevo reto, el gravel, con ayuda del equipo, Será una transición y haré varias fechas de la Copa del mundo, pero mi sueño es el Mundial de Niza”, concluyó.

Romain Bardet, ciclista francés. AFP

Palmarés de Romain Bardet

2010 (como amateur)

1 etapa de la Ronde d'Isard

2011 (como amateur)

2 etapas del Tour de Saboya

1 etapa del Tour del Porvenir

2013

Tour de l'Ain

2014

La Drôme Classic

2015

1 etapa del Critérium del Dauphiné

1 etapa del Tour de Francia, más premio de la combatividad

2016

2.º en el Tour de Francia, más 1 etapa

2017

3.º en el Tour de Francia, más 1 etapa

2018

Classic Sud Ardèche

2.º en el Campeonato Mundial en Ruta

2019

Clasificación de la montaña del Tour de Francia

2021

1 etapa de la Vuelta a Burgos

1 etapa de la Vuelta a España

2022

Tour de los Alpes