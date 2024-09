El Movistar le dio una dura noticia a Nairo Quintana: cambian las cosas para el 2025

Abner González, ciclista puertorriqueño de 23 años, ha sido anunciado como nuevo fichaje del Caja Rural-Seguros RGA procedente del equipo Efapel, con el que el pasado curso fue tercero en la general de la Volta a Portugal ganando una de las etapas. El centroamericano abandona el Movistar Team, donde fue equipo de los colombianos Nairo Quintana, Einer Rubio, Fernando Gaviria e Iván Ramiro Sosa.

"Escogí Caja Rural-Seguros RGA porque tengo muy buena imagen del equipo desde que empecé a competir en Europa. Tanto en categoría amateur como en profesionales. Siento que mis planes y los planes del equipo se compaginan muy bien por el tipo de corredor que soy. Estoy mega emocionado por formar parte de este grupo, poder darlo todo y tratar de poner el nombre del equipo lo más alto que se pueda", señaló González, quien anteriormente estuvo tres temporadas por el Movistar Team.

"Me considero un corredor de carreras por etapas y un escalador, donde mejor me encuentro siempre es en las carreras con montaña. Las vueltas por etapas es donde más disfruto. Cuantos más días tenga y más dura sea la carrera, mejor", manifestó asimismo en relación a su perfil en declaraciones difundidas por su nueva escuadra.

Por otro lado, analizó sus objetivos de cara al próximo curso: "Las metas quiero que vayan de la mano de las del equipo. Pero en lo personal me gustaría subir un escalón más de lo que fue este año. Es decir, dar otro paso hacia adelante. Además, me gustaría pelear por alguna victoria durante el año. Sinceramente, lo que más me gustaría es pelear alguna general de alguna carrera por etapas en la que participen equipos WorldTour. Dar ese paso de calidad".

González pasa a ser la sexta incorporación del Caja Rural-Seguros RGA tras las del neerlandés Alex Molenaar, el estadounidense Tyler Stites, el checo Jakub Otruba y los corredores de Filial Caja Rural-Alea Javier Ibáñez y Álex Díaz.