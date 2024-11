El secreto detrás del éxito del Giro de Rigo, contado por su gerente

Este domingo 3 de noviembre se llevará a cabo uno de los eventos más importantes en el ciclismo aficionado colombiano. En la ciudad de Medellín y sus alrededores se realizará el Giro de Rigo, que en este 2024 contará con el concepto de ‘La Despedida’, en el marco de la que será la última temporada de Rigoberto Urán como ciclista profesional.

Justamente, este evento servirá para que el ciclista antioqueño diga adiós frente a su público y por ellos, desde la organización de la carrera, están garantizando que se viva una completa fiesta. En Caracol Sports hablamos con Juan David Aristizábal, gerente de Go Rigo Go, quien nos contó detalles de este gran fondo, que se han convertido un símbolo y reto para el ciclismo aficionado.

“Ya nos llegó el gran día que tanto esperamos un año entero. Es una edición muy especial porque es la despedida de Rigo, es el evento con el cual queremos hacerle un homenaje a toda esa carrera deportiva que tantos triunfos y tantas alegrías nos dio a todos los colombianos, una oportunidad a la que todos los ciclistas aficionados tendremos de estar junto a él, de compartir junto a sus amigos”, fueron las palabras iniciales de Aristizábal, quien ha acompañado a Rigo a lo largo de su creación.

Además, que es en Antioquia, territorio de Rigo

“Sí, también es en la ciudad donde tanto lo queremos, aquí vamos a estar con los brazos abiertos para recibir a más de 10.500 ciclistas. Ciclistas de cada uno de los departamentos de Colombia, de más de 30 países, entonces pues va a ser una fiesta total, va a ser un evento de talla internacional y en el que queremos que no solamente los ciclistas sino toda la comunidad de esta región tan hermosa de Medellín y sus alrededores salgan a disfrutar y hacerle esta despedida a Rigo que tanto se merece”.

¿Cómo es la historia del Giro de Rigo?

“Venimos haciéndolo desde el año 2018, ahí comenzamos a hacer nuestro primer giro de Rigo, incluso en pandemia llegamos a hacer uno virtual. Hemos llegado con nuestro evento a Costa Rica, a Ecuador, este año también regresamos a Ecuador. Ya son bastantes ediciones llevándole mucha felicidad a todos los ciclistas de Colombia y del mundo”.

Acá los cupos son muy ‘rapados’, ya tienen su público fiel…

“Desde la primera edición del Giro de Rigo empezó toda esta historia, porque realmente los cupos son bastante limitados, muchas personas quieren asistir y nosotros le damos prioridad a las personas que ya nos han acompañado en años anteriores. Desafortunadamente, no tenemos cupos para todos, entonces desde ahí comienza un juego impresionante. En solo 24 horas vendimos todos los cupos para la carrera, realmente es un hito muy importante para nosotros. El Giro de Rigo se convierte este año en el evento de ciclismo más grande de la historia de Colombia, en el segundo evento de ciclismo recreativo más grande del mundo, entonces yo creo que son muchas consideraciones muy importantes que nos llenan de muchísimo orgullo".

¿Qué tan difícil es organizar el Giro de Rigo?

“Esto es un ejercicio logístico impresionante, tenemos un equipo de trabajadores haciendo que las cosas pasen, haciendo realidad todos estos sueños, hemos pensado cada detalle de manera milimétrica, queremos que todo salga perfecto. Hemos pensado en muchísimas cosas para que toda la ciudad vibre alrededor de este evento, como yo te decía no es solo los ciclistas, sino toda una comunidad que queremos que se disfruten el Giro de Rigo, cada detalle lo hemos pensado con mucho detenimiento para que cada uno de nuestros invitados vivan la experiencia más magnífica. El Giro de Rigo se ha caracterizado por brindar unas experiencias increíbles y este año, pues como lo hemos dicho en varias oportunidades la vamos a sacar del estadio”.

¿Cuáles son los invitados de este año?

“Contaremos con la presencia de grandes figuras locales como Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, Santiago Buitrago, Fernando Gaviria, Harold Tejada, Jhonatan Restrepo. También habrá figuras como Mariana Pajón, María Luisa Calle, Paula Patiño, Santiago Botero, ‘Cochise’ Rodríguez, Víctor Hugo Peña, Fabio Parro, Lucho Herrera. A nivel internacional, estará Alejandro Valverde, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y Luis Pasamontes. Pero los invitados más importantes serán todos nuestros participantes”.

¿Y Egan? Porque habíamos escuchado de un pacto entre Rigo y él

“Ese pacto está asegurado en Ecuador. Rigo va a estar en el Gran Fondo de Egan este año y a su vez Egan va a estar, en el Giro de Rigo de Ecuador porque por cuestiones de su calendario con el equipo desafortunadamente no podrá acompañarnos en México y tampoco en Medellín”.

Y me imagino ese cierre que tendrán…

“Por primera vez tendremos un show de cierre en el estadio Atanasio Girardot, donde esperamos la participación de más de 30.000 personas reunidas para despedir a Rigo, para hacerles este homenaje que tanto nos estamos soñando y teníamos que terminarlo por lo más alto. Entonces allí en el estadio tendremos la premiación de la carrera, cada uno de estos ciclistas participantes de ese podio van a tener la fortuna de estar visibles ahí ante tantas personas, ante un escenario de semejante magnitud. Tendremos allí mismo la presencia de nuestros invitados especiales y por último, pues un cierre, un show musical espectacular.

¿Este año se llama ‘La Despedida’ pero el Giro de Rigo continuará?

“Claro, esto es la despedida de Rigo, pero no del Giro de Rigo. El Giro de Rigo llega para quedarse, es tendremos Giro de Rigo para rato, queremos seguir llevando alegría a muchas partes de Colombia, llevando turismo, moviendo la economía y no solo en Colombia sino también en otras partes del mundo. Entonces no, esto es la despedida de Rigo, pero el Giro de Rigo esperamos que pueda perdurar muchos años”.