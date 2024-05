Daniel Felipe Martínez y la dura crítica contra Geraint Thomas y el INEOS Grenadiers

Daniel Felipe Martínez ha sido uno de los hombres más consistentes en estas dos semanas que lleva transcurrido el Giro de Italia 2024. El colombiano ha tenido una buena actuación en la montaña y está en la tercera casilla de la clasificación general, a tan solo 15 segundos de Geraint Thomas, quien está en la segunda posición.

Justamente fue en la contrarreloj del sábado, cuando Martínez cedió este segundo puesto por las condiciones del trazado que favorecían a las características del británico. Ya en la alta montaña, Thomas ha contado con un equipo fuerte que lo ha llevado bien posicionado hasta los últimos kilómetros del puerto. Incluso, Thymen Arensman se ha visto, por momentos, mejor que su líder pero se debe ceñir a su rol de gregario.

En la rueda de prensa que se realizó este lunes, en el segundo día de descanso de la ‘Corsa Rosa’, el colombiano Daniel Felipe Martínez hizo una fuerte crítica a la forma en la que ha corrido el INEOS en estas semanas, sobre todo en la etapa reina, que se disputó el domingo y dejó como ganador a Tadej Pogacar.

“Cuando Pogacar arrancó, intenté pegarme pero no pude conseguirlo. No era una subida muy dura entonces él podía ir mucho más rápido. Desde el carro me dijeron que estaban persiguiendo dos AG2R y dos INEOS, entonces tomé la decisión de esperar y definir con ellos”, empezó el relato el pedalista nacional.

Daniel Martínez en la etapa 15 del Giro de Italia 2024. Tim de Waele/Getty Images

Publicidad

“Para mí fue sorpresa que INEOS había dicho que había venido aquí a disputar la carrera, a dejarlo todo para ganarle a Pogacar y el domingo cuando atacó no lo siguieron. Tenían a dos hombres. Yo esperaba que fueran a cerrar ese hueco, pero entonces decidí ir yo. Esas son las estrategias de los equipos. Ahora ya sabemos en qué juego estamos, así que vamos a ver esta semana”, concluyó el hombre de Soacha.

Estas declaraciones caen con sorpresa, sabiendo que Daniel Felipe Martínez tiene pasado reciente con la escuadra británica con la que ganó el título de la Vuelta al País Vasco y fue Top-5 del Giro de Italia 2019, cuando sirvió de gregario de Egan Bernal. Pero al parecer, el colombiano no está de acuerdo con la manera conservadora que han afrontado este Giro, donde se están conformando con la segunda casilla.

Publicidad

Martínez también se refirió a que la etapa 20 podría ser la definitiva por el doble ascenso al Monte Grappa, una subida de más de una hora, donde muchos pedalistas podrían desfallecer a un día del final de la carrera y donde se pueden generar muchos movimientos entre los hombres que pelean el Top-5.