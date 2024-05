Etapa 12 del Giro de Italia, EN VIVO por Caracol Sports

Este jueves se disputará la etapa número 12 del Giro de Italia y contará con una extensión de 193 kilómetros, que llevará al pelotón desde Martinsicuro hasta Fano. En el perfil, se plantea una jornada propicia para los clasicómanos y hombres con mucha potencia, pues a lo largo del trazado se presentarán subidas cortas pero alto porcentaje.

El recorrido nos muestra cuatro puertos de cuarta categoría y la subida en Monte Giove, a falta de 13 kilómetros para la meta, que contará con 1.2 kilómetros, a 9.2% y con rampas de hasta el 20%. No todos sostendrán el ritmo que impongan los pedalistas que quieran quedarse con el triunfo. Se espera espectáculo en la costa del Mar Adriático.

Perfil y altimetría de la etapa 12 del Giro de Italia:

Perfil y altimetría de la etapa 12 del Giro de Italia. PCS

Es importante destacar que el Giro de Italia cuenta con seis colombianos: Daniel Felipe Martínez, Esteban Chaves, Einer Rubio, Nairo Quintana, Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano. Caracol Sports está comprometido en seguir de cerca el rendimiento de los ciclistas colombianos en todo el mundo.