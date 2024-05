Juan Sebastián Molano y su amistad con Tadej Pogacar: contó detalles del campeón del Giro de Italia

Juan Sebastián Molano fue uno de los seis colombianos que dijo presente en el Giro de Italia 2024 . Su especialidad eran los embalajes y, de hecho, el UAE Team Emirates lo eligió como la carta más fuerte para las jornadas que se definieran a pura potencia y velocidad. Sin embargo, también cumplió con otras tareas, siendo pieza clave para que Tadej Pogacar se coronara campeón con solidez .

Por eso, este domingo 26 de mayo, día en el que se bajó el telón de la 'corsa rosa', las felicitaciones y agradecimientos no se hicieron esperar. El corredor nacional habló, en entrevista exclusiva, con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial de Caracol Sports, y resaltó la labor que hizo el equipo en total. Y es que cada uno tuvo una función puntual, que fue cumplida a la perfección.

"Feliz porque tenemos un equipo fenomenal, en este Giro de Italia, lo hemos demostrado. Fue algo espectacular, con un buen trabajo", afirmó de entrada. Pero Juan Sebastián Molano aprovechó la oportunidad para referirse a 'Pogy', resaltando su carisma, personalidad, humildad y don de líder. Con 25 años, Tadej Pogacar ya tiene dos Tour de Francia, un Giro de Italia y un podio en La Vuelta .

"Tenemos una buena amistad con Tadej; es un gran corredor y hay algo especial, y es que cuando corres con él, no das el 100%, sino el 200%; por eso, me veían en la montaña, haciendo trabajo de equipo y eso me deja satisfecho. Que lo haya visto él y todos, me gusta. Lo hemos hablado y tenemos un gran equipo. Se aportó un granito de arena para así ganar el Giro de Italia", añadió.

Ciclistas del UAE - Etapa 21 del Giro de Italia 2024. Dario Belingheri/Getty Images

Y no fueron los únicos elogios que 'llovieron' por parte del colombiano hacia su compañero, considerado como el mejor ciclista del mundo, en la actualidad. "Tiene una energía demasiado grande, una humildad bastante especial y eso te lleva a hacer el trabajo que hacemos por él. Esto es el UAE Team Emirates, con unión y buen trabajo", puntualizó Juan Sebastián Molano, este domingo.

Por último, el sueño de celebrar en la etapa 21 está latente y así lo expresó. "Es un circuito muy bonito, pero complicado por el pavé y las curvas, pero si tengo las piernas, lo haré. Será un buen día y espero encontrar los espacios para hacer el esprint y si puedo hacerlo, será otra cosa. Último día, queremos hacerlo bien, tengo las ganas de ganar y sería maravilloso hacerlo", sentenció.