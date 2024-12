Rayo Vallecano le dio pantallazo a James Rodríguez y no se lo perdonaron; hubo ‘bombardeo’

James Rodríguez es enviado frecuentemente por el director técnico del Rayo Vallecano al banco de suplentes en la Liga de España, mientras que en la Copa del Rey aparece un poco más, situación que no tiene conforme a ninguna de las partes si se tiene en cuenta que el jugador estaría buscando un equipo en el que le den más minutos y que el propio estratega le abrió la puerta para que vaya a un lugar en el que cuenten con él.

Esta tónica ha causado todo tipo de controversias, pues para muchos no tiene justificación que el mejor futbolista de la Copa América 2024 sea relegado y que haya 19 hombres de la nómina con más participación que él en los encuentros de la temporada.

Sin embargo, el ‘cafetero’ no deja de ser una figura de primer nivel que mueve masas de fanáticos por donde va, motivo por el que su contratación fue catalogada en suelo ibérico como el fichaje más importante del club en la presente temporada, en la que la institución celebra su centenario con el objetivo de mantenerse en primera división.

Publicidad

Es por ello que la imagen del cucuteño es usada de vez en cuando por las plataformas digitales del conjunto de Vallecas. Sin embargo, siempre que esto sucede hay hordas de fanáticos que protestan porque, según ellos, el colombiano solo es valorado para temas de mercadeo, pero no para ir a la cancha, donde el Rayo necesita subir su nivel para acercarse a la zona de clasificación a las copas internacionales.

James Rodríguez fue exhibido por el Rayo Vallecano y hubo lluvia de reproches

Publicidad

Las redes sociales del club madrileño compartieron una imagen del volante en el campo de entrenamientos y un singular texto que se componía de las iniciales del jugador y el número de su camiseta: “JR 10”.

No obstante, la publicación no les hizo gracia los seguidores del creativo de 33 años, pues de inmediato hubo una ola de cometarios criticando al conjunto de Vallecas por darle protagonismo mediático, pero no futbolístico.

Acá, algunos de los comentarios que se pudieron ver:

Publicidad

⦁ “Lo presumen por acá, pero no lo ponen a jugar”.

⦁ “Como siempre solo les sirve James para ‘likes’”.

⦁ “Solo lo aprovechan para mercadeo”.

⦁ “Ojalá, así como lo suben a sus redes, lo pusieran a jugar”.

⦁ “Lo llevaron fue para tomarle foticos”.

⦁ “Lo quisieron llevar por marketing, nada más”.

⦁ “Pero pónganlo a jugar, se están enriqueciendo a costas de él”.

⦁ “Solo fotos, ¿cuándo lo ponen a jugar?”.

⦁ “Si mucha foto y todo… pero que juegue”.

⦁ “Necesitan ‘likes’”.

Entre tanto, el mediocampista se alista con el resto de sus compañeros para recibir al Real Madrid el sábado 14 de diciembre de 2024 a las 3 de la tarde, hora colombiana, en cotejo válido por la fecha 17 de la Liga de España.