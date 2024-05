Nairo Quintana emocionó al Movistar Team: buen movimiento en la etapa 12 del Giro de Italia

Nairo Quintana regresó a una gran vuelta de ciclismo, después de un par de años, y lo quiere hacer por lo alto. La última vez que disputó una de estas tres, fue el Tour de Francia 2022, cuando se hizo con el sexto lugar. Infortunadamente, la UCI (Unión Ciclista Internacional) lo descalificó, tras encontrar tramadol en dos muestras de sangre. A partir de ahí, empezó una larga espera para él.

Por fortuna, el Movistar Team le abrió las puertas y lo eligió para que volviera a la acción. Corrió el Campeonato Nacional, tanto en ruta como contrarreloj, el Tour Colombia, la Vuelta a Cataluña y, ahora, el Giro de Italia. Allí, ha dado de qué hablar, siendo protagonista en la mayoría de fracciones, ya sea como gregario de Einer Rubio o yéndose en la fuga, en busca de la anhelada victoria.

Prueba de ello fue lo ocurrido este jueves 16 de mayo. Entre Martinsicuro y Fano, fueron 193 kilómetros de recorrido, en donde el boyacense se lució. Junto a otros 35 ciclistas, Nairo Quintana se fue en el frente de carrera, sacando amplias diferencias con relación al pelotón. En un momento, se marcaron cerca de siete minutos entre los grupos y 'el Cóndor' fue pieza clave con sus relevos.

"Comienzan los 'muros', tras una salida completamente de locos, con más de 50 kilómetros en apenas una hora de carrera. Tenemos a Nairo Quintana y Pelayo Sánchez, buscando la punta entre los numerosos movimientos en cabeza", fue el mensaje inicial que puso el equipo español, destacando la labor del colombiano. Pero no fue lo único y así lo publicó la escuadra telefónica en 'X'.

"Se configura finalmente una 'maxi-fuga' de nada menos que 36 ciclistas, con Nairo Quintana y Pelayo Sánchez, por detrás de Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step) y Mirco Maestri (Polti Kometa), que sacan algo más de un minuto. El propio Nairo está acelerando en busca de romper y aún quedan 115 kilómetros", añadieron en sus redes. Siempre destacaron al 'cafetero' por su labor.

Recordemos que el propio Nairo Quintana siempre fue claro al decir que sus objetivos en este Giro de Italia no era pelear por la clasificación general, sino ser gregario de Einer Rubio. Además, dijo que buscaría victoria de etapa en la tercera semana. No obstante, cuando le dieron luz verde y se sintió bien, en el remate de la primera semana e inicio de la segunda, no dudó en jugársela.