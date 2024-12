Escuchaba fútbol por radio y, tras su paso por Inglaterra y Francia, es goleador en México

Óscar Estupiñán , quien actualmente es uno de los referentes en el ataque de Juárez FC , charló en exclusiva con Gol Caracol, para contar a detalle lo que ha sido su adaptación al fútbol mexicano, además de revelar el porqué decidió dejar Inglaterra para volver a territorio americano.

¿Cómo analiza su primera temporada con Juárez?

“Estoy muy contento por esta primera temporada en Juárez, la verdad quizás no tan esperada por el tema de la adaptación, pero ha sido muy buena, gracias a mis compañeros, a los cuerpos técnicos que he tenido y obviamente a lo que venía haciendo en los anteriores clubes, yo creo que es un seguimiento que vengo haciendo, entonces contento por este momento y por los números”.

¿Por qué salir de Inglaterra a México?

“Es una decisión que lo tomo desde lo personal, como un nuevo desafío muy positivo, yo quería algo diferente, venir a la Liga MX que es competitiva, también por el gran proyecto ambicioso que me mostró el FC Juárez. Además, la importancia que me están dando al ser referente, eso me motivó y hace que mi crecimiento personal esté de una manera óptima”.

Óscar Estupiñán, delantero de Juárez FC. Juárez FC.

¿Dónde inicia su amor por el fútbol?

“Mi sueño con el fútbol inicia desde niño, desde niño, desde que tengo uso de razón en las calles de Cali. Luego mi madre me lleva a una escuela, que se llama Eymar, y ahí inicio mi proceso formativo. Después ya paso a la Sarmiento Lora, donde estuve varios años y pude aprender de una manera más didáctica y más seria el tema del fútbol. Tiempo más adelante, llego a Once Caldas, donde estoy en las divisiones menores y hago mi debut como profesional; ya luego voy al fútbol internacional, a Victoria Sport Club, donde firmo”.

“Después de ahí tuve varios préstamos en Barcelona de Guayaquil, en el Denizlispor de Turquía. Luego regreso a Portugal, ya con más experiencia; estuve dos años hasta que termino mi contrato ahí. Llego al Hull City de Inglaterra y vivo una gran experiencia, para después arribar al Metz de Francia. Sumado a eso, meses después también tuve la oportunidad también de jugar en Bahía de Brasil y bueno, actualmente en el Juárez FC de México”.

¿Qué representa para usted ser un futbolista consolidado profesionalmente?

“Yo vivo muy agradecido y feliz por el hecho de día a día de estar en ese momento, de poder disfrutar de mi profesión porque siento y sé que estoy viviendo un sueño en estos momentos del poder entrenar, de estar con un equipo profesional, de en cada partido cumplir mi sueño, porque en algún momento se ve muy lejos. Cuando inicié, cuando estaba niño, escuchaba el fútbol profesional colombiano desde la radio, entonces siempre se me viene ese recuerdo de estar escuchándola en radio, a ya poder vivirlo en un estadio, en muchos de los estadios en los que he jugado, en diferentes países; eso es algo que me recuerdo día a día y también sentirme como un ejemplo de que se pueden lograr los sueño”.

Óscar Estupiñán, futbolista colombiano en Hull City - Foto: Championship Oficial

¿Estuvo cerca de arrojar la ‘toalla’ con el fútbol?

“Sí, yo creo que hay muchos momentos en los que uno quiere desfallecer, pero ahí es donde la fe cuenta un papel importante, en varias ocasiones durante mi carrera los tuve, como tal en Once Caldas creo que hubo un año en el que se me había terminado el contrato y no sabía qué iba a pasar, pero Felipe Paniagua me vuelve a dar la oportunidad, yo creo que ese fue el momento que más recuerdo y más difícil para mí porque se me había terminado el contrato, habían hecho como un cambio de como de gerencia como tal, entonces no estaba en los planes”.

¿Qué sueños ha cumplido con el fútbol?

“Bueno, yo creo que en esa parte el hecho de tener a mi familia estable, primero en términos de salud, es vital para mí. Y claramente darle una mejor calidad de vida para mí ha sido importante y fabuloso, creo que algo que me ha brindado también el fútbol, el poder estudiar el poder estar haciendo la carrera de gestión es algo que también me llena, que me brinda muchísimo conocimiento y también tener la posibilidad; también de poder tener la posibilidad también económica de adquirir conocimiento, de poder formarme de pagar una universidad, de tener algunos convenios, yo creo que eso me deja muy feliz”.

Óscar Estupiñán celebrando su gol contra Pachuca. Juárez FC en 'X'.

¿Sueño con volver a Colombia?

“Yo soy hincha de Deportivo Cali, pero le tengo mucho aprecio y cariño al Once Caldas. Yo creo que el club que me formó, entonces mis ganas y deseos es volver allá”.