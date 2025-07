Qué pasó con los campeones del Once Caldas de Copa Libertadores contra Boca

En las huestes del Once Caldas hay celebración este martes 1 de julio, ya que se conmemoran 21 años del título de Copa Libertadores que consiguieron en el 2004, cuando derrotaron al poderoso Boca Juniors, en la gran final.

Por eso, en Argentina al saber la importancia de este trofeo para el equipo colombiano, y de paso el ‘dolor’ que causó en el cuadro ‘xeneize’, decidieron buscarle otro enfoque al recuerdo e investigaron qué es de la vida de algunos de los jugadores que conformaron ese plantel del ‘Blanco Blanco’, dirigido por Luis Fernando Montoya.

“El 1 de julio del 2004, Boca llegaba como uno de los favoritos a la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, Once Caldas, revelación de esa temporada en el certamen continental, aguantó el 1 a 1 en los 90 minutos y se impuso en la tanda de penales con un equipo que quedó para siempre grabado en la historia del club colombiano”, destacaron en una nota de ‘TyC Sports’.

¿Qué pasó con los campeones de Copa Libertadores con el Once Caldas?

Publicidad

La gran mayoría ya están retirados, de hecho el único de aquel elenco titular que sigue vigente es el delantero tolimense Dayro Moreno, quien en la actualidad está en el cuadro de Manizales y se convirtió en el máximo goleador histórico del fútbol colombiano y el jugador de nuestro país con más anotaciones (sumando liga colombiana y en el exterior).

Pero hay varios de los que conformaron ese plantel campeón del Once Caldas que actualmente pasan por duros momentos, alejados del balompié y con destinos inesperados para sus vidas personales y laborales.

Publicidad

Juan Carlos Henao

Juan Carlos Henao atajando penalti frente a Boca Juniors, por Copa Libertadores. Foto: AFP.

"Tras el retiro el arquero decidió arrancar su carrera política como candidato del partido Gente en Movimiento para representar al Departamento de Caldas en el Congreso de Colombia, pero no le fue para nada bien y terminó como uno de los menos votados. Actualmente es embajador de varias marcas y sigue siendo reconocido por su hazaña".

Rubén Velásquez

En 2009 dejó el fútbol en Patriotas, pero actualmente está como conductor de taxi, algo que confesó hace algunos años en una entrevista con 'El Colombiano'.

Publicidad

"No tenía la idea de estar vinculado en el fútbol y teniéndolo ahí un día me puse a trabajar con el taxi y en eso estoy. No fue que lo tuviera planeado, se fue dando", contó Velásquez en su momento sobre su actualidad, detallando igual que está en Medellín.

Jhon Viáfara

Jhon Viáfara, en el Once Caldas vs. Boca Juniors. AFP

Publicidad

El habilidoso jugador fue el autor de un golazo en el 1-1 en el duelo de vuelta en el estadio Palogrande, algo que lo consagró en la Copa Libertadores y en Once Caldas, pero tras el retiro y una exitosa carrera, cayó en malos pasos.

"El exfutbolista fue detenido en 2019 por estar vinculado a ilícitos relacionados con el narcotráfico en Colombia. Mientras que al año siguiente, lo extraditaron a Estados Unidos por este mismo delito y fue condenado a 12 años de prisión en Atlanta, estado de Georgia", detallaron en el medio argentino.

Arnulfo Valentierra

"Fue una de las grandes figuras que le permitieron a su club levantar la copa por primera vez en su historia. Siguió en el mundo del fútbol como representante de jugadores".

Publicidad

Elkin Soto

Elkin Soto en su reciente etapa con el Once Caldas. Foto: Colprensa.

Uno de los pilares del 'blanco blanco' también tuvo una destacada carrera pasando por Alemania, jugando Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia y lo más reciente que se ha sabido de él es que "en 2023 dirigió al conjunto de Manizales de manera interina y hoy es entrenador de las formativas".

Publicidad

Herly Alcázar

El otrora delantero, con pasos en equipos de Colombia, Perú y México, no es muy habitual en los medios, luego de que hace algunos años se vio involucrado en un incidente en Puerto Colombia, algo que destacaron en el portal argentino.

"En 2012 fue protagonista de una pelea en el balneario de Puerto Colombia que terminó a los tiros y en donde murió su compañero de equipo Alex de Ávila. Alcázar fue internado por tres balazos", detallaron.

Otros jugadores titulares eran Edwin García quien sigue vinculado al fútbol pero desde otros escenarios. También está Miguel Rojas quien está dirigiendo categorías formativas, algo parecido a Samuel Vanegas y Édgar Cataño.