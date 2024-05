Tadej Pogacar y Juan Sebastián Molano, de 'paseo' en jornada de descanso del Giro de Italia

Este lunes, el Giro de Italia no tuvo acción, al tratarse de la primera jornada de descanso de esta carrera de tres semanas. Pese a eso, los ciclistas no pueden parar del todo y realizan su respectivo entreno para que las piernas no se desacostumbren el ritmo frenético de la competencia.

Por eso, Tadej Pogacar, Juan Sebastián Molano y todos los ciclistas del UAE pedalearon por los bellos paisajes del país europeo.

"Paseo en un día de descanso con estas leyendas", fue el mensaje que puso 'Pogy' en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, junto a un video donde se le con todos los compañeros, entre ellos, Molano.

Cabe recordar, que, Pogacar es el líder de la carrera y de la montaña en esta edición de la 'corsa rosa'.

Molano cerró de buena manera la primera semana en el Giro de Italia

El UAE Team Emirates logró un excelente tercer puesto en una etapa para sprinters (Avezzano-Nápoles, 214 km), gracias a Juan Sebastián Molano, que marcó su primer podio en el Giro D'Italia de su carrera.

El corredor colombiano, que pudo aprovechar una salida rosa de Tadej Pogačar, fue precedido por el ganador Olav Kooij (Visma-Lease a bike) y Jonathan Milan (Lidl-Trek): comenzó el sprint a rueda de Kooij, pero no pudo acelerar lo suficiente para igualar la progresión del velocista holandés.

La carrera estaba liderada por una escapada de dos corredores del Polti-Kometa, Mirco Maestri y Andrea Pierobon, y cuando su acción fue neutralizada en la aproximación a Nápoles, llegó el turno de otro dúo compuesto por Julian Alaphilippe (Soudal-Quickstep) y Ewen Costiou (Arkéa-B&B), pero también su intento fue infructuoso.

Narváez (Ineos-Grenadiers) fue el último en intentar evitar el sprint masivo con un ataque que fue puenteado en los 200 metros finales por el pelotón bajo la presión del Lidl-Trek y la acción en cabeza de Pogačar.