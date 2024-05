Tadej Pogacar y su furia contra un aficionado en la etapa 20 del Giro de Italia 2024

El ciclista esloveno Tadej Pogacar selló de la mejor manera posible una impresionante edición del Giro de Italia 2024 al ganar la etapa 20 de Alpago a Bassano del Grappa (184 km con doble paso por la subida del Monte Grappa, 18,1 km al 8,1%) con 2'07" sobre un grupo de seis corredores liderado por Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R).

El capo del UAE Team Emirates logró su 6º éxito de etapa atacando a 36,1 km de la llegada (5,4 km hasta la cima del último Km), tras haber aprovechado el perfecto trabajo de sus compañeros de equipo: distanció inmediatamente a los demás principales aspirantes a la general y acortó distancias con Giulio Pellizzari (Vp Group-Bardiani), para luego marcharse en solitario hasta la cima de la subida y finalmente en el descenso hasta la llegada.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para 'Pogy', ya que no la pasó nada bien en el ascenso al Monte Grappa por culpa de los aficionados. En busca de animarlo, los fanáticos se pasaron de la raya y hasta lo llegaron a tocar, siendo una maniobra muy peligrosa. De hecho, en uno de los videos que se volvió viral en las redes sociales, se ve que el esloveno va rodando a buen ritmo cuando de repente un hombre se pone a rueda a pie y le da un empujón. Como era de esperarse, al portador de la 'maglia rosa' no le gustó y manoteó, dejando ver su disgusto.

Esta fue la victoria número 76 en la carrera de Pogačar, 37ª de la temporada para el UAE Team Emirates.

Por lo que respecta a la clasificación general, el corredor esloveno cuenta ahora con una ventaja de 9'56" sobre Daniel Martínez (Bora-hansgrohe), mientras que ya puede celebrar la victoria de la clasificación de mejor escalador.

La etapa 21, Roma-Roma (125 km) será una oportunidad para los velocistas.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. Dario Belingheri/Getty Images

Vea el video del cruce de un aficionado con Tadej Pogacar: