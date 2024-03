Harold Tejada sabe la fórmula para vencer a Tadej Pogacar en la Vuelta a Cataluña 2024

La etapa 2 de la Vuelta a Cataluña tuvo a varios colombianos como protagonistas. Por un lado, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) llegó junto a la mayoría de los favoritos, mientras que Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) fue protagonista en los duros ascensos, pero las bajas temperaturas le pasaron factura. Cuando restaban pocos kilómetros para la meta, se colgó y perdió terreno.

Justamente, respecto a dicha situación, habló el ciclista colombiano. "La etapa 2 fue bastante dura; tenía buenas sensaciones porque estaba en el grupo de ocho corredores, pero después sentí una crisis de frío y bueno. Ahora, este miércoles, iré a estar en la fuga y buscar la victoria. Será una jornada bastante dura", contó en entrevista con los medios de comunicación, este miércoles.

Pero eso no fue todo. Harold Tejada también se refirió a lo que será la tercera fracción, que se disputa entre Sant Joan de les Abadesses y Port Ainé, y cuenta con 176,7 kilómetros de recorrido. Allí, habrá duras subidas, como un puerto de primera categoría y dos especiales, donde uno de ellos será para el remate, en una llegada en alto. Eso sí, no será nada fácil por un rival en particular.

"Es duro saberlo porque todos lo vamos a intentar en la fuga, yendo en el grupo, pero sabemos que Tadej Pogacar es un corredor que quiere ganar todos los días, así que no estará fácil. Él querrá ganar y mantener la camiseta de líder de la general", añadió el nacido en Pitalito (Huila), quien se ilusiona con dar el golpe. Para ello, tiene la clave para ganarle el pulso al corredor esloveno.

"Que el UAE Team Emirates nos de más de cinco minutos de diferencia. Además, será importante que haya buenos ciclistas en la fuga, más que serán cuatro o cinco horas pedaleando, y va a ser un día divertido y lo vamos a intentar y buscar el triunfo", expresó el 'escarabajo', entre risas y poniéndole algo de buena onda. Y es que vencer a Tadej Pogacar, a veces, parece tarea imposible.

Ahora, el recorrido de este miércoles parece favorecer a Harold Tejada o, por lo menos, así lo hizo saber en la previa de la Vuelta a Cataluña. "Me gusta. Por lo que vimos en el equipo, es una subida de más de una hora, entonces bien. Es bastante desgastadora. La última vez, quien ganó fue Esteban Chaves, entonces esperamos que este año sea, otra vez, para algún colombiano", puntualizó.