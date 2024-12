"Eso estaba más arreglado; hubo amaño": polémica en el duelo Llaneros vs. Unión Magdalena

Este sábado 14 de diciembre, Llaneros y Unión Magdalena se enfrentaron en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, por el duelo correspondiente a la final de vuelta en el Torneo BetPlay 2024.

Y es que, luego de caer por 1-0 en la ida, en el Sierra Nevada de Santa Marta, el cuadro de Villavicencio llegaba a este encuentro casi que obligado a ganar para asegurar su ascenso de cara al siguiente año.

No obstante, en frente tuvo a un equipo samario que se plantó bien y, no fue hasta los 39 minutos que pudieron perforar su arco.

Sin embargo, la polémica en redes sobre este compromiso se originó por todo lo que sucedió en el complemento, pues, con el 1-0 a su favor, Llaneros ya estaba en la primera división. Y justamente, ante este panorama, Unión Magdalena ganando en los penaltis también aseguraba su presencia en la Liga, dejando a Real Cartagena sin la posibilidad de repechaje.

Durante esa segunda mitad, ambos equipos no tuvieron acciones ofensivas destacadas; es más, fue poco el tiempo que se perdió y la fricción que hubo, que Wilmar Roldán no terminó mostrando ninguna tarjeta amarilla.

Segundo tiempo de Llaneros vs Unión pic.twitter.com/QrxKqnCJ3s — Hablamos de fútbol (@insolado) December 15, 2024

Sin embargo, todo se desató cuando culminó el encuentro y, tras los festejos de ascenso, los futbolistas se dispusieron a cobrar los penaltis. Para muchos cibernautas, Néider Ospina y Jhildrey Lasso fallaron a propósito sus cobros para dejar ascender al Unión Magdalena, dejando nula toda posibilidad de que el Real Cartagena pueda aspirar a jugar la Liga el próximo año.

“Ya se está volviendo costumbre del Unión Magdalena y Llaneros de amañar partidos, ojo con eso”, “Unión y Llaneros arreglando partidos, ya se está volviendo un clásico del fútbol colombiano; una vergüenza lo que pasa con esos dos”, “pobre Real Cartagena”, “esos penales entre Llaneros vs Unión jajajajaja”, “qué partido tan asquerosísimo el de Llaneros y Unión, más vendidos para donde”, “que no se note que está arreglado los penales entre Llaneros y Unión Magdalena. Qué vergüenza” y “está obvio el arreglo del partido entre Llaneros y Unión. Lo más ordinario que he visto”, fueron algunos de los comentarios de destacan en ‘X’.

Unión Magdalena y Llaneros cuando se trata de amañar partidos: pic.twitter.com/Pdq2Zy64de — Futbismo (@futbismo) December 15, 2024

Llaneros y Unión Magdalena peleando por ver quién disimula menos el arreglo que hubo para ascender pic.twitter.com/AU5LO7z1cP — Opinión1924 (@Opinion1924) December 15, 2024

Llaneros y Unión Magdalena si hacer los amaños más descarados en la historia del fútbol fuera un deporte pic.twitter.com/EAOY4XVq22 — jDaB (@JdSecundario) December 15, 2024

Llaneros vs Unión pic.twitter.com/FOV4K5bfvl — Colombia Out of Context (@OutOfContextCol) December 15, 2024

Todos los hinchas de Unión Magdalena desde que Llaneros hizo el 1-0 pic.twitter.com/NtoPUKjLsa — J (@samario2023) December 15, 2024

¿Qué equipos descendieron para el 2025?

Tras un año en el que los resultados no se dieron y, a pesar de llegar a la última jornada con posibilidades de rescatar la categoría, las cuentas no dieron; Jaguares y Patriotas disputarán el Torneo BetPlay el próximo año, en su intención de regresar rápidamente a la primera categoría del fútbol colombiano.