Histórico rival de Nairo Quintana se retira del ciclismo: anunció su última carrera

Las emociones del ciclismo están concentradas en la Vuelta a España 2024 , la última carrera de tres semanas de la temporada, sin embargo, este viernes se confirmó el retiro de un histórico rival de Nairo Quintana . El pedalista reveló los motivos de su decisión y la última carrera en la que competirá.

Se trata de Domenico Pozzovivo, italiano de 41 años que milita en el VF Group Bardiani-CSF Faizanè. En su mejor momento, fue uno de los rivales de Quintana en la montaña, subía muy bien y llegó a ser capo de escuadras como AG23 La Mondiale y Bahrain Victorious.

Pozzovivo no tuvo problemas en aclarar por qué decidió dejar las bielas. "Las razones por las que me retiro son claramente mi edad y el riesgo asociado con el ciclismo. Continuar sería como buscar problemas. Sin embargo, no me falta entusiasmo ni emoción por el ciclismo. Nunca me pasa que no tenga ganas de subirme a la bicicleta o que me arrastre porque tengo que entrenar. Siempre quiero entrenar y competir", dijo de entrada el italiano.

Luego de contar sus motivos, Pozzovivo le puso fecha a su retiro, puesto que confirmó cuáles serán sus últimas competencias como profesional y con el maillot del Bardiani. "Tengo muchas ganas de correr el Giro dell'Emilia y el Giro de Lombardía. En 2022, subí al podio en el Giro dell'Emilia (3.º), después de luchar con Tadej Pogacar. En cuanto al Giro de Lombardía, es la clásica que más me gusta y la que más me fascina. Me encantaría tener un buen resultado allí", concluyó.

De esta manera, solo queda esperar si puede cerrar con broche de oro su carrera y rememorar sus mejores tiempos, tal como lo hizo en el 2012 cuando ganó una etapa del Giro de Italia, su único triunfo en una gran vuelta.

Domenico Pozzovivo, ciclista italiano. Dario Belingheri/Getty Images

Palmarés de Domenico Pozzovivo

2009



1 etapa de la Semana Lombarda

2010



1 etapa del Giro del Trentino

Brixia Tour, más 2 etapas

2011



1 etapa del Brixia Tour

2012



Giro del Trentino, más 1 etapa

1 etapa del Giro de Italia

1 etapa del Tour de Eslovenia

2015



1 etapa de la Volta a Cataluña

1 etapa del Giro del Trentino

2017



1 etapa de la Vuelta a Suiza

2018