Isaac del Toro y su admiración por Nairo Quintana: "Me inspiró verlo competir en el Tour de Francia"

El ciclista mexicano Isaac del Toro empezó de buena manera la temporada 2024 y todo por cuenta del tercer puesto que consiguió en la Down Under Classic, que se disputó en las últimas horas en tierras australianas .

Y Del Toro habló de este resultado y otros temas relacionados a su carrera deportiva con el medio especializado 'Global Cycling Network'.

"Soy una persona bastante disciplinada. Entreno, me alimento y descanso siempre pensando en el día siguiente. Estar compitiendo en Europa con el UAE Team me ha permitido alejarme de todas las distracciones y enfocarme por completo en mis objetivos deportivos", comentó de entrada.

Por otro lado, habló de los pedalistas que lo inspiraron a convertirse en corredor profesional.

"Siempre veía las grandes vueltas y el campeonato mundial de ciclismo. Cuando era más joven, recuerdo la lucha que tuvieron Chris Froome y Nairo Quintana en el Tour de Francia y en ese momento me inspiraron a seguir mi sueño", añadió.

Finalmente, compartió detalles de su adaptación al UAE Team Emirates, una de las escuadras con mayor reconocimiento del WorldTour en la actualidad.

"Desde que llegué, no he dejado de aprender cosas. Todos me enseñan algo nuevo cada día y me parece que tengo muy buenos compañeros de equipo. Me gustaría llegar a ser un ciclista versátil y en 10 años poder decir que todavía disfruto de este deporte como lo estoy haciendo ahora", concluyó.

Isaac del Toro durante competencia de ciclismo. Getty Images

¿Cuántas victorias tienen Isaac del Toro?

Hasta la fecha, este ciclista mexicano de 20 años de edad ganó la etapa 6 del Tour de l'Avenir de 2023 y también la clasificación general de esta competencia , pues completó el recorrido correspondiente con una marca de tiempo de 22 horas, 3 minutos y 24 segundos.

Y actualmente Del Toro se encuentra ubicado en la casilla 359 del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).