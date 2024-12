Jhon Jáder Durán “da miedo” con reacción ante sacudida que le pegaron en el Aston Villa

Pese a que Jhon Jáder Durán es el máximo anotador del Aston Villa de Inglaterra en la presente temporada con 10 conquistas, aún no se ha ganado el puesto de inicialista, situación que no solo se relacionaría con su desempeño adentro de la cancha.

Todo tendría que ver con la juventud del ‘cafetero’, pues a sus 20 años de edad todavía se comporta con la rebeldía propia de un muchacho que quiere imponer su voluntad, como él mismo lo reconoció recientemente cuando afirmó que había tenido ciertos choques con el español Unai Emery , entrenador del plantel, debido a sus ansias de tener más minutos de juego y no ser el suplente que siempre entra a apagar incendios.

Según el diario ‘Birmingham Live’, especializado en noticias del conjunto ‘villano’, el antioqueño venía generando “caos e imprevisibilidad”, lo que llegaba a ser “un obstáculo para la estructura del Villa”.

No obstante, se supo que el técnico Emery sometió al paisa a un régimen de disciplina para que marche en la misma dirección que sus compañeros y sepa asumir sin rabietas las decisiones que se toman con él a la hora de ser incluido o no en una formación titular o de ser sustituido así no esté de acuerdo con ello.

En consecuencia, el colombiano logró reaccionar de manera positiva a esta serie de lecciones encaminadas en su mejoría como persona y como futbolista, algo que se vio en Champions, agregó el medio en cuestión.

Jhon Jáder Durán reacciona a sacudida en el Aston Villa

La respuesta del ‘cafetero’ a la cantada de tabla de su entrenador, que lo supo poner en su lugar haciéndole entender que aún tiene mucho camino por recorrer, habría quedado en evidencia frente al Leipzig en Alemania, donde tuvo brillante acción ingresando para el segundo tiempo y haciendo el segundo gol de su escuadra.

“Está más en sintonía con lo que Emery quiere desde lo táctico. Se combina mejor con sus compañeros y ha mejorado mucho su juego de espaldas... Quizás lo estemos viendo dar otro paso en su desarrollo”, indicó ‘Birmungham Live’ al respecto.

Además, el texto añadió que si el atacante se deja guiar, puede ser una estrella internacional: “Durán es capaz de marcar todo tipo de goles y tiene potencial para convertirse en uno de los mejores delanteros de Europa, pero sólo si mejora su juego integral”.

Jhon Jáder Durán “da miedo” y se quita apodo que los hinchas le tenían

El ‘cafetero’ venía siendo llamado 'Capitán Caos' por parte de los aficionados que lo veían un tanto desordenado, a pesar de su talento y sus goles.

Pero esa etiqueta parece estar quedando en el olvido gracias a su evolución, pues “ha venido sumando control y madurez a su juego”, indicó el medio referencia do anteriormente.

Por último, la publicación anticipó que es inimaginable la dimensión que Durán podrá tener: “Era muy inexperto cuando se incorporó al Villa procedente del Chicago Fire, pero considerando su rápido progreso con Emery, da miedo pensar en el talento que podría alcanzar en tan solo 12 meses, antes de cumplir 22 años”.