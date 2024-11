"Le pedí a Tadej Pogacar sus estadísticas, no podía creer lo que hizo"

Tadej Pogacar parece no tener rival cada vez que compite sobre la bicicleta. Sus rivales tratan de pegarse a su rueda, pero el ritmo infernal es imposible de igualar y por eso el esloveno casi siempre llega de primero y en solitario a la meta. El esloveno despierta mucha desesperación en sus rivales, tanto así, que uno de ellos le hizo un insólito pedido.

En una entrevista para el portal 'Het Nieuwsblad', Remco Evenepoel, ciclista belga, contó una anécdota que vivió con 'Pogy'. “En Lombardia él se marchó a siete kilómetros de la cima de Sormano y sacó un minuto, pero en el valle, metió otros dos minutos”, dijo de entrada para dar contexto sobre la situación.

Luego, Remco manifestó que su desempeño lo impresionó aunque fue incrédulo a la hora de mirar unas estadísticas. “Es en esos momentos que entiendes que él es mejor corredor del mundo y de a poco se convierte en el mejor de todos los tiempos. Después vi un posteo de Instagram de Velon con los vatios promedio que él marcó en la última hora y media. No podían ser correctos porque eran iguales a los míos y yo terminé tres minutos atrás”, agregó el campeón olímpico de ruta y contrarreloj.

Evenepoel no se quedó con la duda y decidió enviarle un mensaje al corredor esloveno. “Entonces le mandé un mensaje de texto: 'Quiero saber tus números'. Tadej no me dijo, pero mi pregunta era sarcástica. Nosotros nos escribimos siempre, para cumpleaños o fechas importantes. No es mi mejor amigo, pero es un amigo entre los colegas”, dijo el pedalista de 24 años.

Por último, Evenepoel cuáles fueron sus sensaciones justo en el momento de la brutal ofensiva de 'Pogy' sobre la bicicleta. “Los cinco minutos previos a su ataque el equipo aceleró. Puedes sentirlo, pero yo ya iba al límite. Cuando él salió ya nos sacó un minuto, eso lo dice todo”, concluyó.

Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, en el Tour de Francia 2024. Dario Belingheri/Getty Images

Clasificación final de Il Lombardía 2024:

1. Tadej Pogacar (UAE)

2. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) a 3:16

3. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 4:31

4. Ion Izagirre (Cofidis) a 4:34

5. Enric Mas (Movistar) a 4:34

6. Pavel Sivakov (UAE) a 4:34

7. Lennert van Eetvelt (Lotto Dsnty) a 4:34

8. Neilson Powless (EF Education EasyPost) a 4:58

9. David Gaudu (Groupa FDJ) a 4:58

10. Xandro Meurisse (Alpecin Deceuninck) a 4:58