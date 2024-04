Lieja-Bastoña-Lieja 2024: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Esta semana de las Ardenas ya ha pasado a la historia, con Tom Pidcock consiguiendo la primera victoria británica en la Amstel Gold Race y Stephen Williams haciendo lo propio en La Flecha Valona, donde demostró ser el más duro de los 44 corredores que superaron una combinación de lluvia, nieve, granizo y temperaturas escalofriantes para terminar la carrera. Ambos volverán a la carretera el domingo, en la Lieja-Bastoña-Lieja, junto con Simon Yates, lo que hace que un triplete británico sea una clara posibilidad. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo, ya que Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel, los dos especialistas en clásicas más exitosos del pelotón actual, regresan a la acción en la última entrada de la serie de las Ardenas.

El segundo triunfo del campeón del mundo en el Velódromo de Roubaix elevó su cuenta de monumentos a seis, mientras que el ultracompetitivo dos veces ganador del Tour de Francia se ha estancado en cinco desde que ganó Il Lombardia el otoño pasado. El campeón esloveno siempre tiene hambre de más, pero eso no significa que se haya vuelto más lento. "Pogi", en una liga propia en la Strade Bianche y la Volta a Catalunya, solo ha fallado una vez esta temporada, en la Milán-San Remo (tercero). En este duelo entre dos campeones con innegable garbo, queda por ver quién atacará más lejos en el camino a Lieja. Hace quince días, MVDP dejó atrás a sus rivales en el sector adoquinado de Orchies, a 60 km de la meta, mientras que Pogačar coronó un raid en solitario de 80 km en Piazza del Campo de Siena en su primera carrera de la temporada. ¿Quién puede hacerlo mejor?

La pelea de primer nivel contará con estos dos depredadores alfa, que no tuvieron que lidiar con el frío intenso en el camino a Huy ayer, pero no faltarán jinetes ansiosos por pescar en aguas turbulentas. Tanto la Amstel Gold Race como La Flecha Valona fueron un duro recordatorio de que los grandes favoritos no siempre terminan en lo más alto del podio. Tanto los exploradores polares del miércoles como algunos de los que sucumbieron a las heladas condiciones tienen una oportunidad real de victoria el domingo... siempre que puedan dejar de temblar.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ganó la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña 2024, tras atacar en el último ascenso Getty Images

Dylan Teuns y Mattias Skjelmose son solo dos ejemplos de pilotos que tienen lo que se necesita para competir por la victoria en un clima templado. Entre los que no pudieron igualar a "Stevie" en el Mur de Huy se encuentran una gran cantidad de franceses, que representaron el 50% de los 8 primeros... y de los 18 primeros! Francia depositará sus esperanzas en Kevin Vauquelin, cuya actuación en Huy le trajo buenos recuerdos entre los tricolores. En 2015, Julian Alaphilippe causó sensación con el segundo puesto en la Flecha Valona, justo detrás de Alejandro Valverde. En ese momento, era solo unas semanas mayor que Norman, de 22 años. Romain Grégoire (séptimo) también ayudó a poner a la nueva generación francesa en el mapa, pero la vieja guardia también tuvo un impacto, con Benoît Cosnefroy en cuarto lugar y Guillaume Martin en décimo. Romain Bardet, que lucha por los máximos honores en el Tour de los Alpes, se unirá a sus filas en un intento por conseguir otro podio en Lieja (tercero en 2018).

La Lieja-Bastoña-Lieja es también una carrera clave para la nación anfitriona, que espera haber encontrado posibles sucesores de Remco Evenepoel en Maxim Van Gils, tras su tercer puesto en Huy, y Tiesj Benoot (noveno). Colombia aún no ha saboreado la gloria en esta carrera, pero Santiago Buitrago, tercero el año pasado, se enfrentó con gallardía a las fuerzas de la naturaleza ayer (quinto). Los ciclistas nórdicos (con 11 noruegos y daneses entre los 44 finalistas de La Flecha Valona) también han recibido una buena mano, con ases como Tobias Johannessen (sexto en La Flecha Valona) y el ganador de la edición de 2019, Jakob Fuglsang.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorios), ciclista colombiano, disputará la París Niza 2024 Getty Images

Hora y dónde ver EN VIVO la Lieja-Bastoña-Lieja 2024:

Fecha: domingo 21 de abril

Hora: 5:30 a.m. (hora Colombia)

Transmisión: Star Plus