Mark Cavendish, enamorado de Colombia y listo para su 'picante' duelo con Fernando Gaviria

El Tour Colombia 2024 comienza este martes 6 de febrero, sin embargo, desde antes se ha empezado a palpitar la carrera, gracias a la rueda de prensa que se llevó a cabo este lunes en Paipa, Boyacá. Fueron varias las figuras que acudieron, entre ellas, Mark Cavendish, uno de los mejores velocistas del mundo y corredor del Astana Team.

De entrada, al ciclista le preguntaron sobre cómo se mantiene vigente a los 38 años de edad. "Soy muy afortunado porque he estado con varios corredores de diferentes generaciones en muchas carreras, me he adaptado quizás a los cambios y Alejandro Valverde me enseñó que hay que amar la bicicleta", dijo con una sonrisa en el rostro.

Acto seguido, la revelación que no podía faltar. "Es mi primera vez en Colombia, pero ahora me quiero quedar aquí, estuve una semana en Medellín, fue increíble. Ahora entiendo porque cuando los colombianos bajan al nivel del mar es casi un juego para ellos. Las carreteras han estado espectaculares, el amor por la bicicleta es muy fácil de ver, no puedo esperar para empezar la carrera", resaltó.

Luego, al velocista le consultaron por quién será su mayor rival en la clasificación de los puntos. "En el sprint vamos a ver qué sucede con Fernando Gaviria, él también tiene un equipo muy fuerte, así que vamos a disfrutar", manifestó Cavendish.

El experimentado pedalista tiene 32 victorias en el Tour de Francia y su obsesión en el último tiempo ha sido superar los 34 triunfos de Eddy Merckx. "Siempre he pensado en el Tour de Francia durante toda mi carrera, también pienso en otras, especialmente como sprinter. Ahora mismo me siento muy bien a nivel físico y mental".

Por último, Cavendish le puso humor a la hora de hablar sobre adaptarse a la altitud en Boyacá y Cundinamarca. "Nunca había hecho altitud antes, pero es lo mismo para todos, casi todos somos del nivel del mar. '¿Cuándo llegaste tu?' (pregunta al periodista). Te notas cansado (risas en los asistentes)".

Rueda de prensa del Tour Colombia. Fedeciclismo.

Fernando Gaviria le respondió a Cavendish

"Hay rivales bastante fuertes como el compañero aquí al lado, Mark Cavendish". Yo le he ganado, él me ha superado, así que cualquier cosa puede pasar. Además, hay corredores de aquí de Colombia que pueden sorprender y vencernos. Con él hemos competido y tenemos una muy buena amistada", fueron las palabras del ciclista del Movistar al ser consultado por el corredor del Astana.