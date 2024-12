Edwin Cardona, elogiado previo a la final de Copa BetPlay: "Le das el balón y algo ocurre"

Edwin Cardona quiere cosechar otro título con Atlético Nacional . Allí, debutó y ganó una Liga, en el 2011; posteriormente, estuvo en Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, pero regresó a su 'amor', en 2014, para, otra vez, ser campeón de Liga. Desde ese momento, los caminos se separaron y el mediocampista tuvo un largo camino en el fútbol del exterior.

Monterrey, Boca Juniors, Pachuca, Tijuana y Racing Club fueron los equipos que contaron con su talento por un tiempo. Ya en 2023, América de Cali lo fichó, lo que significó su vuelta al país. Allí, no tuvo la mejor de las suertes y, por eso, no dudó un segundo en firmar contrato con el conjunto 'verdolaga', con la intención de repetir lo que hizo varios años atrás.

Y no está lejos de que se haga realidad. El 'verde paisa' está en la final de la Liga BetPlay II-2024, donde enfrenta a Tolima y en la final de Copa BetPlay 2024, donde su rival es América de Cali . Razón por la que los elogios no se han hecho esperar y, en esta ocasión, quien le dedicó unas palabras fue Vladimir Marín, exjugador de Nacional, en charla con Gol Caracol.

"Lo de Edwin Cardona es fundamental en el esquema que tiene el profesor Efraín Juárez. El hecho de que los extremos son desequilibrantes es, en gran medida, gracias a la inteligencia de Edwin. Es alguien que te puede marcar la diferencia, sin importar el contexto. Ahí está la clave de Atlético Nacional. Si le dan la pelota, con su pase filtrado, hace daño", afirmó.

Edwin Cardona, volante de Atlético Nacional, espera ser figura en la final de la Copa BetPlay 2024 Getty Images

Pero no fue lo único. "Con él, solo he hablado unas cuantas palabras por teléfono, alguna vez, pero ya. Hasta el momento, no he tenido la oportunidad de conocerlo a nivel personal, pero, por lo que me dicen y he hablado con algunos allegados, es un ser humano impecable, una gran persona y un jugador de clase A", añadió el lateral izquierdo en esta entrevista.

"Es un futbolista que te marca la diferencia en cualquier momento. Además, en los diversos clubes donde estuvo, dejó su sello, y, ahora, en Atlético Nacional, lo hace. Está en la forma en que él espera. No es casualidad que este Atlético Nacional dependa, a veces, de su talento. Uno le da la pelota y algo ocurre", expresó quien estuviera en la institución en el 2006.

Y es que, para finalizar, enumeró algunas de las cualidades que tiene Edwin Cardona, en el terreno de juego. "La verdad es que tiene una facilidad para los pases entre líneas, impresionante. Pero no solo eso, te puede marcar de tiro libre, enviar un buen centro, un buen remate de media distancia. Ahí está la calidad, clase y capacidad para destacar", sentenció.