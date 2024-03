Mathieu van der Poel y una crucial decisión para su futuro en el ciclismo

El neerlandés Mathieu van der Poel, campeón del Mundo en ruta y 6 veces de ciclocrós, ha renovado con el Alpecin Deceuninck hasta 2028, un acuerdo, según el actual maillot arcoíris, " perfecto para seguir combinando ciclismo de carretera, mountain bike y ciclocrós".

Mathieu van der Poel (Kapellen, 29 años) tenía contrato hasta 2025, pero ha decidido rescindirlo para ampliar con su equipo de toda la vida hasta 2028.

"Esta ampliación es una elección lógica para mí. Me he sentido especialmente cómodo en las estructuras de Philip y Christoph Roodhooft desde el principio. He crecido junto con el equipo y todavía siento que estamos progresando", dijo Van der Poel.

El hecho de que Van der Poel goce de libertad para competir en diversas especialidades del ciclismo ha sido clave para el acuerdo de renovación.

"Aunque ya hemos logrado muchos éxitos juntos, todavía tengo hambre de más. No deja de ser importante el hecho de que Alpecin-Deceuninck también es multidisciplinar. Este es el equipo perfecto para seguir combinando carretera, bicicleta de montaña y ciclocrós", explicó.

Por su parte, los hermano Philip y Christoph Roodhooft se mostraron "encantados" con la ampliación del compromiso con la estrella neerlandesa.

"No hay duda de que estamos encantados con la ampliación del acuerdo con Mathieu van der Poel. Teníamos un plan a largo plazo con él desde el principio. La visión multidisciplinar fue un aspecto importante. A lo largo de los años hemos demostrado que nuestra estructura y visión funcionan. Al igual que Mathieu, nosotros, como equipo, todavía tenemos hambre de más éxitos", afirmaron.

Mathieu van der Poel también firmó un acuerdo por 10 años como embajador de la firma ciclista Canyon.

Mathieu van der Poel durante competencia de la Copa Mundo de ciclocrós. AFP

¿Cómo le ha ido a Mathieu van der Poel en el 2024?

El neerlandés solo ha competido en una carrera en lo que va de la temporada. Fue en la Milán-San Remo, una de las clásicas más importantes del calendario. Van der Poel fue décimo.

Palmarés de Mathieu van der Poel con el Alpecin Deceuninck:

2020

Campeonato de los Países Bajos en Ruta

1 etapa de la Tirreno-Adriático

BinckBank Tour, más 1 etapa

Tour de Flandes

2021

1 etapa del UAE Tour

Strade Bianche

2 etapas de la Tirreno-Adriático

2 etapas de la Vuelta a Suiza

1 etapa del Tour de Francia

Antwerp Port Epic

2022

1 etapa de la Settimana Coppi e Bartali

A Través de Flandes

Tour de Flandes

1 etapa del Giro de Italia, más premio de la combatividad

Gran Premio de Valonia

2023

Milán-San Remo

París-Roubaix

Vuelta a Bélgica, más 1 etapa

3.º en el Campeonato de los Países Bajos en Ruta

Campeonato Mundial en Ruta

Clásica Súper 8