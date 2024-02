Nairo Quintana califica de "basura" a los que lo critican

Nairo Quintana ya debutó en la presente temporada de ciclismo y lo de hizo de buena manera en el Campeonato Nacional de Ciclismo. El corredor fue la sensación, tras competir en Boyacá su tierra. Sin embargo, ahora es noticia por su 'sablazo' a quienes lo critican.

El colombiano fue el invitado de lujo al streaming del exciclista español Luis Pasamontes. El del Movistar habló de diversos temas, pero el que más llamó la atención fue respuesta para sus detractores.

"Por fortuna tengo más seguidores que me apoyan que los que me dan duro. A algunos les contesto para que apoyen o escriban cosas buenas en vez de malas. Somos seres humanos", dijo de entrada.

Sus declaraciones no quedaron allí y vino su sinceridad a tope. "La gente no es consciente del daño que pueden hacer. Son personas basura, a las que tienes que tirar a un lado y a la basura y no dejarte hundir de la crítica muchas veces que es la que alimenta tu desconfianza, ese desorden emocional que te hace dudar tanto y te hace cuestionar tonterías que no te hacen más que daño", dijo Quintana.

Y es que a pesar de que Quintana es uno de los mejores ciclistas de la historia del país por su carrera y resultados, no se salva de los insultos y de una que otra persona que solo le 'tira'.

Nairo Quintana, en presentación con el Movistar Team. / Getty Images

Otras declaraciones de Nairo Quintana :

Durante su etapa sin equipo, ¿la pasó muy mal?

"No, no lloré. Durante ese momento no lo hice. La fortuna que he tenido es que me gusta hacer muchas cosas: crear muchas cosas, estudiar, hacer negocios, estar con los niños y fue un momento de transición dónde fue difícil porque lo difícil era ver los compañeros rodar en las competencias. De resto yo estaba bien, entrenándome mucho, haciendo actividades importantes para mi desarrollo personal y gracias a eso se pasó bastante rápido".

Sobre el rol de líder

"Si es individual con gusto lo acepto. He dicho varias ocasiones que hay ciclistas jóvenes que están en muy buen nivel y hay que reconocerlo. Debemos aprovechar el nivel de Enric Mas, quien está en su mejor momento, entre 28 y 32 años. Entra en ese rango con experiencia y sabiduría para correr. Mi propósito es aportar y aprovechar en diferentes carreras ir adelante".

¿Cuál será la próxima carrera de Nairo Quintana?

El pedalista del Movistar correrá el Tour Colombia desde el 6 hasta el 11 de febrero. Boyacá y Cundinamarca serán los dos departamentos que disfrutarán de esta carrera.