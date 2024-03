Nairo Quintana reveló cómo se encuentra, tras sufrir una delicada enfermedad en el último tiempo

Una de las noticias que entregó la Vuelta a Cataluña 2024 fue el regreso de Nairo Quintana a una carrera en Europa. La última vez que lo habíamos visto en acción en el 'viejo continente' había sido en el Tour de Francia 2022 . Razón por la que las expectativas eran altas y las miradas se centraban en el 'escarabajo', quien llegaba con mucha ilusión y era apenas normal. Era algo que soñaba.

Sin embargo, las condiciones en las que volvió no fueron las esperadas. Infortunadamente, se contagió de COVID-19, justo después de disputar el Tour Colombia , y eso, de entrada, lo llevó a hacer cambios en su calendario. Se perdió O Gran Camiño y se centró en su recuperación, pensando en Vuelta a Cataluña , pero las sensaciones no son las mejores para esta carrera que ya empezó.

Previo al inicio de la etapa 3, que se disputó este miércoles 20 de marzo, habló con los medios de comunicación. Allí, Nairo Quintana analizó el recorrido de la jornada, el cual fue entre Sant Joan de les Abadesses y Port Ainé, contó con 176,7 kilómetros y tuvo un puerto de primera y dos fuera de categoría. De igual manera, reveló como se siente, tras superar el coronavirus.

"Son subidas largas, que me gustan mucho, de más de media hora, pero bueno, la verdad es que no estoy en mis mejores condiciones para disfrutar de etapas como la de este miércoles. Igual, se sigue trabajando y aprovechando para que Enric Mas pueda estar en el podio. Después del coronavirus, he perdido bastante condición, ritmo y nivel", afirmó de entrada el ciclista boyancense.

Publicidad

Pero eso no fue todo. Teniendo en cuenta que la ilusión de hacer cosas grandes eran altas, se lamentó por la manera llegó a esta importante competencia. "La verdad es que me hubiese gustado llegar mejor, pero estoy aquí que es lo importante y con ganas de siempre ayudar al equipo (Movistar Team)", sentenció. Recordemos que el líder, para la Vuelta a Cataluña 2024, es Enric Mas.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corre la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images

Vea la entrevista completa con Nairo Quintana, previo a la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña 2024