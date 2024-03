Nick Schultz y su confesión: "Si hubiera durado dos metros más, Tadej Pogacar me ganaba"

El australiano Nick Schultz (Israel - Premier Tech) admitió este lunes, tras ganar la primera etapa de la Vuelta Cataluña, que si la etapa "hubiera durado dos metros más" el esloveno Tadej Pogacar, segundo, lo habría "atrapado".

"En el momento en el que he abierto hueco, he visto que tenía que ir hasta el final. Era consciente de que Pogacar venía al doble de velocidad que yo. Si hubiera durado dos metros más, me habría atrapado", admitió el vencedor.

El corredor australiano sorprendió con un ataque a falta de un kilómetro para la línea de meta que generó la reacción insuficiente del gran favorito a la victoria en la general, que se tuvo que conformar con la segunda posición.

Tercero en la Milán-San Remo el sábado, Pogacar, doble vencedor del Tour de Francia, se había llevado dos segundos adicionales en la bonificación de un esprint intermedio. El martes podrían llegar sus primeros ataques de verdad.

A sus 25 años el 'Caníbal' esloveno afronta la Vuelta como rampa de lanzamiento al Giro de Italia, donde iniciará el reto de convertirse en el primer ciclista desde Marco Pantani en 1998 en ganar el mismo año la ronda italiana (4-26 mayo) y el Tour de Francia (29 junio-21 julio).

A destacar también de esta primera etapa, la caída que se produjo justo antes del esprint, en la que se vieron involucrados el colombiano Egan Bernal y el italiano Damiano Caruso.

Tadej Pogacar en la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña 2024. David Ramos/Getty Images

Palmarés de Nick Schultz como ciclista:

2014 (como amateur)



1 etapa del Boucle de l'Artois

2016



1 etapa del Tour de Bretaña

1 etapa del Tour del Porvenir

2019



1 etapa del Herald Sun Tour

2021



1 etapa del Sazka Tour

2024



1 etapa de la Vuelta a Cataluña

Sepp Kuss y su regreso a tierra española

El estadounidense Sepp Kuss (Team Visma - Lease a Bike) admitió este lunes tras la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, en la que terminó décimo a diez segundos del ganador, el australiano Nicholas Schultz (Israel - Premier Tech), que hoy era una jornada "para sobrevivir".

"El objetivo era terminar con el mismo tiempo que los otros favoritos. Cian (Uijtdebroeks) y yo no somos muy explosivos. En etapas así hay que sobrevivir", aseguró el vigente ganador de la Vuelta a España.

Kuss confesó que en esta Volta le "gustaría ganar alguna etapa" o terminar en el podio de la general, aunque todavía es pronto para hacer pronósticos.

"Ha sido una etapa rápida y en subida íbamos muy rápidos. Todo el día he sido bastante nervioso, pero al final se ha decidido con un esprint entre los favoritos y ha ganado Schultz, que hizo un buen ataque", resumió en referencia a la primera etapa.