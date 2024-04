Otto Bolaños, el youtuber colombiano que pone ritmo en la carrera ciclística Titan Desert

Otto Bolaños (Bogotá, 35 años) es el "Bob Marley" de la Titan Desert de Marruecos. Un youtuber y ciclista que mezcla profesión y pasión mientras disfruta de los paisajes del país magrebí a base de pedaladas luciendo las rastas al estilo del mítico cantante jamaicano mientras escucha por los pueblos por donde pasa gritos de "Bob, Bob".

Con 25.000 suscriptores en Youtube, asegura Bolaños que tiene 3 millones de reproducciones al año, y en Instagram va por 50.000 seguidores.

"Es mi segunda Titan Desert. Mi sueño desde hace mucho era venir a vivir esta experiencia en el desierto de Marruecos, era mi objetivo desde que empecé a montar en bicicleta de montaña, me atraía el hecho de hacer 6 etapas y encontrarme con todas estas figuras del ciclismo que admiro, como Josep Betalú", comenta el colombiano.

Bolaños recuerda especialmente la pasada edición coincidiendo con el debut de Miguel Indurain, "un icono en Colombia por sus triunfos en el Tour y haber sido campeón del mundo de crono en Boyacá", y además tenía referencias de la Titan de su compatriota Mónica Calderón, que corre en el Cannondale Arabay.

"El Bob Marley de la Titan" se siente además por un continente con el que siempre ha tenido "una especial conexión" por sus orígenes afros, y ahora apenas da crédito al hecho de "disfrutar de la bicicleta atravesando el desierto del Sáhara y viendo paisajes de dunas, a los hombres azules del desierto, rebaños de camellos y toda esa cultura que hace tiempo me enganchó y enamoró", cuenta.

El ciclista bogotano marcha clasificado entre los 30 primeros de la Titan, y toda su experiencia en carrera se la cuenta a su legión de seguidores nada más acabar la etapa.

"La Titan es dura, el año pasado llegamos hasta los 60 grados, pero yo allí fuera me la disfrutaba tremendo. Compartir esa experiencia con la gente que me sigue en redes sociales, que es suscriptor al canal, fue como mandar ese mensaje de que sí se puede. Desde que empecé con las redes siempre dije que quería ir a la Titan y, cuando lo cumplí, un sueño se hizo realidad".

El casco ciclista no impide que las rastas de Otto Bañuelos se agiten con el viento, lo que provoca curiosidad entre los habitantes de los poblados que se acercan a ver la carrera.

SE ME HINCHA EL PECHO CON LA COMPARACIÓN CON BOB MARLEY

"Creo que soy el único afro ahora mismo en la Titan junto a Lester Fernández. Cuando paso por las calles la gente me anima y muchos me gritan 'Bob, Bob'. Los marroquíes me han recibido siempre como uno más de su familia, siempre he tenido con ellos una conexión brutal", subraya.

Bañuelos tiene como ídolos colombianos a Egan Bernal y Nairo Quintana " porque mentalmente son muy fuertes y son tipos que se han hecho a pulso. Además, tienen una mentalidad ganadora desde el principio".

La conversación con Bolaños saca a escena una anécdota con Egan Bernal cuando corría en cross country.

"Egan ganó unos campeonatos Panamericanos con una clavícula rota. Y eso es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención de este señor, más que su nivel deportivo, su capacidad mental para afrontar las dificultades".

Respecto a su parecido a Bob Marley, el colombiano dice sentirse "conectado con África por sus antepasados, el mismo origen natural del mítico músico.

"Marley rompió como músico todas las fronteras del mundo, y que de alguna manera me comparen con él me hincha el pecho", concluye Bolaños.