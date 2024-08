Paula Patiño tendrá como nueva compañera a joya del ciclismo femenino inglés

La británica Carys Lloyd se convierte en la primera incorporación del Movistar Team, de Paula Patiño, para 2025, procedente de la escuadra junior del Tofauti Everyone Active, de su país de origen, firma por un contrato para las próximas tres campañas (2025-27), según ha informado este miércoles, el equipo en un comunicado.

La inglesa de 17 años (Maidstone, Kent, GBR; 2006) que dará el salto al WorldTour, se define como corredora "una especialista en pruebas de un día, alguien a quien le gusta remar, hacer kilómetros y que también sabe sorprender con cambios de velocidad". Asimismo, también disfruta de las carreras en equipo, por la "confianza" que se genera con las compañeras en busca de "un objetivo común".

Lloyd ha logrado en los velódromos tres títulos europeos, mientras que en la ruta fue bronce en el Nacional británico contrarreloj y obtuvo los triunfos en el GP Plouay (2023) y en dos parciales de la Omloop van Borsele neerlandesa de 2024, de la Copa de las Naciones, ambas al sprint en doblete junto a Cat Ferguson, que será su futura compañera en Movistar.

Carys Lloyd, ciclista británica. Movistar Team.

"He conocido a Cat más de cerca desde hace cuatro años, aunque llevo muchos más compartiendo pelotón con ella. No es solo mi compañera de equipo o mi amiga: es familia para mí. Por eso no tengo miedo de lo que viene ahora, porque sé que la tendré al lado", afirmó Carys.

Publicidad

La pedalista también habló sobre sus inicios y el carácter que la ha llevado a brillar en este deporte. "Llevo toda mi vida, como quien dice, en el mundo del ciclismo. Nací un 31 de diciembre, y eso me ha enseñado a ser madura y trabajar muchísimo, porque todo el mundo es mayor que tú tanto en el colegio como en deporte. A los seis años fui con mi hermano a mis primeras carreras, y me enamoré de este deporte desde el principio. Mi familia hemos ido juntos a las carreras, a cualquier rincón de Gran Bretaña, durante muchos años. El primer evento internacional al que acudí fue el Internationale Jeugdtour Assen, un festival de ciclismo para jóvenes al que he estado acudiendo todos los años hasta 2020. Es un lugar magnífico para aprender y no puedo dejar de recomendarlo a cualquiera que quiera llegar donde ahora lo hago yo", concluyó.