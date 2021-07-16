En vivo
Noticias Caracol  / Paula Patiño

Paula Patiño

  • Paula Patiño, ciclista colombiana, participó en el Mundial de ciclismo 2025
    Paula Patiño, ciclista colombiana, participó en el Mundial de ciclismo 2025
    Getty Images
    Ciclismo

    ¿Cómo quedó Paula Patiño en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025?

    La mejor carta de Colombia para esta prueba no tuvo su mejor rendimiento, pues Paula Patiño sufrió a lo largo del recorrido y llegó lejos de la ganadora.

  • Magdeleine Vallieres, ciclista canadiense, celebra su victoria en la ruta del Mundial de ciclismo 2025
    Magdeleine Vallieres, ciclista canadiense, celebra su victoria en la ruta del Mundial de ciclismo 2025
    AFP
    EN VIVO
    Ciclismo

    Reviva la victoria de Magdeleine Vallieres en la ruta femenina del Mundial de ciclismo

    En una prueba con 164,6 kilómetros, varios ascensos y sterrato, la canadiense se coronó como la nueva campeona en el Mundial de ciclismo y portará el maillot arcoíris.

  • Selección Colombia de Ciclismo.
    Selección Colombia de Ciclismo.
    FCC.
    Ciclismo

    Nómina de la Selección Colombia en el Mundial de Ciclismo de Zurich 2024: sin dos figuras

    Del 21 al 29 de septiembre se llevará a cabo el Mundial de Ciclismo de Zurich y la Selección Colombia anunció a su convocados con dos ausencias importantes.

  • Equipo del Movistar Team para la Vuelta a España Femenina 2023, con Paula Patiño presente
    Equipo del Movistar Team para la Vuelta a España Femenina 2023, con Paula Patiño presente
    Cortesía Movistar Team
    Ciclismo

    Paula Patiño tendrá como nueva compañera a joya del ciclismo femenino inglés

    El Movistar Team, equipo dónde milita la colombiana Paula Patiño, confirmó su primer fichaje para la temporada del 2025. Se trata de una de las revelaciones del ciclismo de Inglaterra.

  • Paula Patiño (a la derecha), ciclista colombiana.
    Paula Patiño (a la derecha), ciclista colombiana.
    Tim de Waele/Getty Images
    EN VIVO
    Gol Caracol

    🔴 Así fue la victoria de Kristen Faulkner en la prueba de ciclismo de ruta femenina en París 2024

    El recorrido será de 157 kilómetros por la capital francesa y Colombia contará con la participación de Paula Patiño. ¡No se pierda ningún detalle de los Juegos Olímpicos!

  • Paula Patiño (Movistar Team), única ciclista colombiana que participa en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos París 2024
    Paula Patiño (Movistar Team), única ciclista colombiana que participa en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos París 2024
    Getty Images
    Gol Caracol

    Ciclismo de ruta femenina, EN VIVO: hora y dónde ver la carrera, en Juegos Olímpicos 2024

    Luego de la participación de Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago, es momento de Paula Patiño, única representante de Colombia en la prueba de ciclismo de ruta.

  • Paula Patiño en la Flecha Valona 2024.
    Paula Patiño en la Flecha Valona 2024.
    Dario Belingheri/Getty Images
    Ciclismo

    Flecha Valona femenina 2024: así le fue a la colombiana Paula Patiño

    La Flecha Valona femenina 2024 dejó como ganadora a la polaca Katarzyna Niewiadoma, mientras que Paula Patiño fue la única representante colombiana.

  • Paula Patiño, ciclista colombiana del Movistar Team, estará en la Strade Bianche femenina 2024
    Paula Patiño, ciclista colombiana del Movistar Team, estará en la Strade Bianche femenina 2024
    Getty Images
    Ciclismo

    Hora y dónde ver la Strade Bianche femenina EN VIVO y ONLINE (Siena - Siena) 137 kilómetros

    Este sábado 2 de marzo, con la presencia de la ciclista colombiana Paula Patiño, se llevará a cabo una nueva edición de la Strade Bianche femenina, que promete emociones.

  • Paula Patiño, ciclista colombiana del Movistar Team, en acción de carrera
    Paula Patiño, ciclista colombiana del Movistar Team, en acción de carrera
    Getty Images
    Ciclismo

    Paula Patiño, confirmada en la nómina del Movistar Team para una exigente carrera

    Luego de haber brillado en los Campeonatos Nacionales, donde ganó la prueba de ruta, Paula Patiño disputará su segunda competencia del año, este sábado 2 de marzo.

  • Paula Patiño, ciclista colombiana.
    Paula Patiño, ciclista colombiana.
    FCC
    Ciclismo

    Paula Patiño cumplió su sueño y se coronó campeona nacional de ruta, en Tunja

    ¡El tricolor nacional femenino estará en Europa! Paula Patiño confirmó su favoritismo y se quedó con la victoria de este viernes en el Campeonato Nacional. Carolina Vargas fue la ganadora Sub-23.

