Paula Patiño
¿Cómo quedó Paula Patiño en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025?
La mejor carta de Colombia para esta prueba no tuvo su mejor rendimiento, pues Paula Patiño sufrió a lo largo del recorrido y llegó lejos de la ganadora.
Reviva la victoria de Magdeleine Vallieres en la ruta femenina del Mundial de ciclismo
En una prueba con 164,6 kilómetros, varios ascensos y sterrato, la canadiense se coronó como la nueva campeona en el Mundial de ciclismo y portará el maillot arcoíris.
Nómina de la Selección Colombia en el Mundial de Ciclismo de Zurich 2024: sin dos figuras
Del 21 al 29 de septiembre se llevará a cabo el Mundial de Ciclismo de Zurich y la Selección Colombia anunció a su convocados con dos ausencias importantes.
Paula Patiño tendrá como nueva compañera a joya del ciclismo femenino inglés
El Movistar Team, equipo dónde milita la colombiana Paula Patiño, confirmó su primer fichaje para la temporada del 2025. Se trata de una de las revelaciones del ciclismo de Inglaterra.
🔴 Así fue la victoria de Kristen Faulkner en la prueba de ciclismo de ruta femenina en París 2024
El recorrido será de 157 kilómetros por la capital francesa y Colombia contará con la participación de Paula Patiño. ¡No se pierda ningún detalle de los Juegos Olímpicos!
Ciclismo de ruta femenina, EN VIVO: hora y dónde ver la carrera, en Juegos Olímpicos 2024
Luego de la participación de Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago, es momento de Paula Patiño, única representante de Colombia en la prueba de ciclismo de ruta.
Flecha Valona femenina 2024: así le fue a la colombiana Paula Patiño
La Flecha Valona femenina 2024 dejó como ganadora a la polaca Katarzyna Niewiadoma, mientras que Paula Patiño fue la única representante colombiana.
Hora y dónde ver la Strade Bianche femenina EN VIVO y ONLINE (Siena - Siena) 137 kilómetros
Este sábado 2 de marzo, con la presencia de la ciclista colombiana Paula Patiño, se llevará a cabo una nueva edición de la Strade Bianche femenina, que promete emociones.
Paula Patiño, confirmada en la nómina del Movistar Team para una exigente carrera
Luego de haber brillado en los Campeonatos Nacionales, donde ganó la prueba de ruta, Paula Patiño disputará su segunda competencia del año, este sábado 2 de marzo.
Paula Patiño cumplió su sueño y se coronó campeona nacional de ruta, en Tunja
¡El tricolor nacional femenino estará en Europa! Paula Patiño confirmó su favoritismo y se quedó con la victoria de este viernes en el Campeonato Nacional. Carolina Vargas fue la ganadora Sub-23.