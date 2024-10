Polémica en el Ineos Grenadiers: compañero de Egan Bernal 'sacó los trapitos al sol'

La temporada de ciclismo en este 2024 ya llegó a su fin en cuanto a carreras importante se refiere, sin embargo, este jueves 24 de octubre el Ineos Grenadiers fue noticia luego de la sorprendente revelación de un compañero de Egan Bernal . ¡No se quedó callado y contó todo!

Se trata de Ethan Hayter, un corredor británico de 26 años que milita en el Ineos desde el 2018 (Llamado Sky en ese momento), pero que a partir de 2025 se unirá al Soudal Quick Step. En medio de una entrevista para 'Eurosport', el pedalista dejó en claro que el ambiente dentro del equipo de Egan Bernal no es muy bueno.

Hayter fue sincero de entrada y dijo que “ha sido complicado trabajar con ellos", haciendo referencia al Ineos Grenadiers.

Y es que para el joven corredor, todo se agravó más cuando se dio a conocer la noticia de que se marchaba del equipo. “Y una vez se supo que me iba, más aún”, agregó Hayter.

Si bien el corredor no fue al detalle y no reveló un hecho o situación puntual, expresó que el ambiente si afecta la competencia y hasta se atrevió a dar un consejo para la escuadra. “Para ser honesto no sé lo que pasa ahí dentro. Les deseo lo mejor para el año que viene, pero les vendrían bien un par de cambios”, concluyó el ganador del campeonato nacional de ruta de Reino Unido en este 2024.

Ethan Hayter, ciclista de Ineos Grenadiers. Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Ahora solo queda esperar si otro corredor del Ineos Grenadiers, Bernal o incluso el mismo equipo salen a desmentir lo dicho por Hayter, quien sin lugar a dudas destapó todo y 'calentó' la interna del grupo ciclístico.

Cabe recordar, que, en Ineos Grenadiers también milita el colombiano Brandon Rivera, quien en el 2024 ha encontrado su mejor nivel sobre la bicicleta.

Palmarés de Ethan Hayter

2019



París-Arrás Tour, más 1 etapa

2 etapas del Giro Ciclistico d'Italia

1 etapa del Tour del Porvenir

2020



Giro de los Apeninos

2021



1 etapa de la Settimana Coppi e Bartali

1 etapa de la Vuelta al Algarve

2 etapas de la Vuelta a Andalucía

Tour de Noruega, más 2 etapas

1 etapa de la Vuelta a Gran Bretaña

Campeonato del Reino Unido Contrarreloj

3.º en el Campeonato del Reino Unido en Ruta

2022

1 etapa de la Settimana Coppi e Bartali

2 etapas del Tour de Romandía

1 etapa del Tour de Noruega

Campeonato del Reino Unido Contrarreloj

Tour de Polonia

2023



1 etapa de la Vuelta al País Vasco

1 etapa del Tour de Romandía

2024



Campeonato del Reino Unido en Ruta