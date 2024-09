¿Qué se sabe del retiro de Rigoberto Urán, Egan Bernal y Nairo Quintana del ciclismo?

El ciclismo colombiano ha vivido una de sus mejores épocas de la mano de corredores como Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Egan Bernal, quienes han sabido ganar e imponerse en las carreras más importantes del mundo. En la actualidad no han podido brillar de la misma manera y por eso en las redes sociales se habla de sus posibles retiros, sobre todo en el caso del boyacense y del 'Toro de Urrao'.

Rigoberto Urán es el único de los tres corredores que confirmó que no va más en el ciclismo tan pronto termine la temporada del 2024. En febrero de este año, a través de una emotiva entrevista con el EF Education EasyPost, hizo el anuncio de manera oficial y reveló las razones.

"Hay varias razones, la primera es la familia. Se pierden muchos momentos especiales con los hijos. Cuando uno es deportista uno cree que es como un pecado no hacerlo. Por ejemplo, estás en una reunión con los amigos y dices me voy porque mañana tengo que entrenar. Estás comiendo, no puedo comer tanto porque estoy pasado de kilos. Irte de vacaciones en diciembre y tener que llevarte la bici. La edad es otra causa, el rendimiento en las carreras ya me cuesta mucho hay una generación muy fuerte", dijo el dos veces subcampeón del Tour de Francia.

Rigoberto Urán en el Tour de Francia 2023. Getty Images

Por los lados de Nairo Quintana la situación ha sido distinta. En el 2022, el boyacense se quedó sin equipo luego de ser señalado de usar una sustancia prohibida en el Tour de Francia de ese año. El ciclista se dedicó a entrenar por su cuenta en solitario y puso nerviosos a todos a comienzos del 2023 cuando convocó a una rueda de prensa.

Cuando todos los asistentes pensaba que se retiraba, Quintana manifestó una vez más que seguía firme y que tenía fe en encontrar equipo. Luego de un año sin correr profesionalmente, el ganador de Giro y Vuelta fichó de nuevo por el Movistar Team.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio de la etapa 18 de la Vuelta a España 2024 Getty Images

Por último, esté el caso de Egan Bernal, el más jóvenes de los tres. El grave accidente que sufrió en el 2022 durante un entrenamiento por poco lo saca del ciclismo. Las lesiones lo obligaron a un largo periodo de recuperación. En ese tiempo, en una entrevista para 'Cycling News', habló sobre el posible retiro en medio de esa difícil situación.

"Me levanto cada día pensando que volveré a mi mejor nivel. Quiero tener esa mentalidad de que podré ser uno de los mejores corredores del mundo, porque de lo contrario, creo que no seguiría montando en bicicleta de manera profesional. Me jubilaría simplemente", dijo el campeón de Giro y Tour.