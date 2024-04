Santiago Buitrago contó lo que padeció en la Flecha Valona: "La pasé mal; no sé qué tan sano fue"

Santiago Buitrago es uno de los ciclistas colombianos que más alegrías le ha dado al país en el 2024. La más reciente fue en la Flecha Valona. Allí, el 'escarabajo' terminó en la quinta posición, a solo tres segundos del ganador, Stephen Williams (Israel Premier Tech). Un resultado digno de aplaudir. Eso sí, no fue nada fácil por las condiciones climáticas tan duras.

"Fue una barbaridad, nunca había pasado tanto frío sobre la bicicleta. Se convirtió en una carrera de fuerza mental. Que solo termináramos 40 corredores, significa bastante. Estoy recuperando bien, los días no han sido los mejores, pero voy con calma", contó el bogotano del Bahrain Victorious, en entrevista previa a la Lieja-Bastoña-Lieja, donde participó.

Pero no fue lo único que dijo. Fue claro sobre lo que vivió "No sé si vale la pena. -Hay que respetar el monumento, lo que conlleva, su historia, el ser una carrera de un día, entonces por simple respeto a la carrera, el equipo y también por ti, sacas adelante una situación. Pero qué tan sano es correr así, creo que no. La pasé mal y varios corredores igual", añadió.

Por último, recordó lo que vivió en la pasada edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, cuando se subió al podio. En ese entonces, solo fue vencido por Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) y Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers). Razón por la que fue un hecho que lo motivó y a llenarse de confianza y convencerse de que puede hacer cosas más que importantes.

"El podio en 2023 me cambió la perspectiva de a dónde puedo llegar. Desde ese podio, quise volver en 2024, en una mejor forma. Es uno de mis objetivos del año. Hay competidores fuertes, pero llego con confianza", puntualizó. Para finalizar, se la jugó y explicó cuál fue estrategia para disputar por una buena posición en la Lieja-Bastoña-Lieja.

"Es una carrera dura desde el inicio. Tadej Pogacar es el hombre fuerte y tenemos que estar atentos para ver cuándo se va o ataca. Una cosa es lo que planeas sobre el libro, pero ya es diferente en acción. Espero estar en buenas condiciones y así luchar por el podio", sentenció.