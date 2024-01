Sergio Higuita: "El año pasado estuve en el hospital, no está nada mal el podio"

El Campeonato Nacional de Ciclismo 2024 culminó este domingo con la prueba de ruta de la categoría élite masculina y el espectáculo se dio de principio a fin. Uno de los protagonistas fue Sergio Higuita, quien se llevó a su rueda a Egan Bernal.

Una fuga que se formó en el comienzo fue el martirio para los favoritos como Bernal, Higuita, Urán y Martínez. Fueron más de cuatro minutos de desventaja. Pese a eso, el 'Monster' no se rindió, intentó una y otra vez, hasta que por fin logró el corte del grupo principal y se fue de perseguidor junto a Egan.

Las fuerzas se fueron agotando y a Higuita solo le alcanzó para ser segundo, puesto que no logró llegarle a Alejandro Osorio, quien finalmente se quedó con el oro.

Tan pronto culminó la carrera, Higuita atendió a la prensa e hizo un análisis de la rodada en carreteras boyacenses. "Sí la verdad hoy queríamos dar espectáculo, era una carrera complicada para nosotros los World Tour que éramos minoría. Había equipos con ocho o nueve corredores y la primera parte muy plana fue muy complicado controlarla, fue una fuga muy grande, se salió de control, fueron valientes de controlar toda la carrera", comentó el ciclista del Bora Hansgrohe.

Acto seguido vino la pregunta sobre el rendimiento de los llamados a ser protagonistas. "Muchos ciclistas como Harold Tejada y Daniel Martínez intentamos hacerlo desde lejos. Era difícil porque no nos dejaban ir. Al final me fui con Egan. Lo importante era dar lo mejor hoy, darlo todo y tener buenas sensaciones para ir a competir a Europa", añadió.

Sergio Higuita, ciclista colombiano del Bora Hansgrohe, previo a una carrera AFP

Otras declaraciones de Sergio Higuita :

La mejoría en su estado de salud

"El año pasado fue muy complicado para mí con este virus que me atacaba mi sistema inmune. El año pasado terminé en el hospital, así que no es nada malo quedar en el podio. De cuatro nacionales, tres los tengo en el podio. Darle las gracias a toda la afición, nos sentimos muy cobijados hoy, muy apoyados, fue muy emocionante. Yo me sentía en el Tour de Francia subiendo como Mont Ventoux o algún otro mítico puerto que hay en Europa".

Sobre sus próximas carreras

"Vamos a hacer dos clásicas con Daniel Martínez en España. Almería y Murcia, luego nos caminaremos hacia Vuelta al Algarve, la Tirreno Adriático y después e intentar pelear de nuevo la Vuelta a Cataluña, que sería muy bonito para mí".