Tadej Pogacar habló de sus rivales en el Tour de Francia: ¿incluyó a Egan Bernal?

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), doble ganador del Tour y del Giro 2024, se presenta en la 111 edición del Tour de Francia como principal favorito y con unas sensaciones que le permiten asegurar que se siente "como nunca" sobre la bicicleta.

Después de su aplastante triunfo aspira a un doblete Giro-Tour que nadie consigue desde 1998 con Marco Pantani como protagonista, pero descarta el triplete haciendo la Vuelta, aunque sueña "con vestir el maillot rojo".

"Ganar el Giro de Italia fue una experiencia increíble que siempre recordaré. Significó mucho para mí porque era mi primera vez en el Giro. Ganar como lo hicimos fue una de mis mayores victorias hasta ahora. Estaba feliz de poder celebrar con el equipo, estuvieron conmigo durante las tres semanas y los campos de entrenamiento anteriores", señala Pogacar en la página de su equipo.

Después de lograr la maglia rosa del Giro, Pocagar dedicó poco tiempo para el descanso, y desde su residencia en Mónaco empezó a preparar el Tour.

Geraint Thomas, Daniel Felipe Martínez y Tadej Pogacar, en la etapa 17 del Giro de Italia 2024 Getty Images

Publicidad

“Después del Giro me relajé, comí buena comida y regresé a Mónaco. Enseguida estaba bastante ansioso por volver a subirme a la bicicleta. La primera semana hice unos días de trayecto hasta la cafetería volvía de regreso a casa. Fue agradable. Luego comencé a sentirme bien rápidamente y entrené bien poco después del Giro".

Pogacar, quien asegura que "la recuperación mental es realmente importante al igual que la recuperación física", llega pletórico al Tour que comienza este sábado en Florencia, donde tratará de deshacer el empate a dos victorias que mantiene con el danés Jonas Vingegaard, defensor del titulo.

Publicidad

"Tengo muchas ganas de que comience el Tour, creo que será un comienzo especial para mí porque gané el Giro y el Tour comienza en Italia. He dado un paso adelante desde el Giro y mi forma es incluso mejor de lo que esperaba. He hecho un buen entrenamiento, y creo que nunca me había sentido tan bien sobre la bicicleta. Me siento bien, así que no me puedo quejar", señaló.

Tras su dominio en el Giro, con 6 victorias de etapa, Pogacar podría aplicar la misma táctica en un Tour que comenzará con etapas exigentes desde el primer día.

"En el Giro funcionó bien, así que ya veremos. No puedo hablar demasiado de ello. Los dos primeros días son bastante duros, especialmente el segundo día con la subida a San Luca. Creo que se podrán sacar conclusiones y luego podremos decidir cómo afrontar los próximos días".

"Creo que Vingegaard estará bien"

Publicidad

Respecto a los rivales que tendrá en el Tour, el esloveno cree que todos estarán a un alto nivel, incluso Jonas Vingegaard, quien no compite desde su caída del 4 de abril en la Itzulia (Vuelta al País Vasco).

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ciclista danés que sufrió una dura caída en la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2024 Getty Images

“Jonas estuvo muy lesionado, muy grave, pero creo que se pondrá bien. Creo que estará preparado y si es fuerte mentalmente y se ha recuperado bien entonces, por supuesto, creo que deberíamos estar preparados para verlo en su mejor momento. Y en el Dauphiné vimos que Evenepoel y Roglic estaban en muy buena forma, tal vez Remco no estaba al 100%, pero Primoz estuvo cerca . Creo que todos van a estar a un nivel máximo en el Tour".

Publicidad

No tiene dudas Pogacar al asegurar que " será un Tour muy competitivo, pero nunca sabes cómo son tus oponentes. Nuestros cuerpos son impredecibles, el año pasado pensé que estaba al 100% pero un día estaba súper bien y un día no estaba lista”.