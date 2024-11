Tadej Pogacar nunca se cansa de ganar: gran victoria en el Criterium Beking de Mónaco

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) , triple ganador del Tour de Francia y campeón del mundo, volvió a subir al podio en la cuarta edición del Criterium Beking de Mónaco, disputado en la ciudad monegasca con protagonismo de la lluvia.

Pogacar compartió el podio de la prueba de exhibición con el danés Mads Pedersen y el australiano Michael Matthews, segundo y tercero, respectivamente.

" Beking es un evento fantástico y cada año me alegro de participar. A pesar de que el tiempo no era el ideal, la carrera fue divertida. Estoy especialmente contento de haber ganado aquí porque no corremos en Mónaco muy a menudo. Siempre es una experiencia especial", dijo el maillot arcoíris.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates, celebra su título en el Tour de Francia 2024 AFP

La jornada de marcado carácter social, de convivencia entre ciclistas aficionados y profesionales, cumplió el objetivo de acercar las figuras del ciclismo internacional a los ciudadanos, que también desafiaron a las malas condiciones meteorológicas.