Tadej Pogacar y los secretos de su alimentación para arrollar en el ciclismo

Tadej Pogacar es la figura del ciclismo mundial, en la actualidad , y es favorito a ganar en todas las carreras que participa. Prueba de ello son sus victorias en la actual temporada, con celebración en el Tour de Francia, Giro de Italia, Lieja-Bastoña-Lieja, Vuelta a Cataluña, Strade Bianche, entre otras.

Antes de disputar el Mundial de Ciclismo en Zúrich, donde también parte como principal candidato a ganar el maillot arcoíris, el esloveno habló con el podcast ‘The Drive’, con Petter Attia. Allí dio detalles de cómo es su nutrición y la forma en la que trabaja sobre la bicicleta.

"Hace cinco años, siempre me cagaba encima después de las carreras por etapas o las carreras largas. Ahora, aunque coma 120 gramos, no tengo problema de estómago”, fueron las palabras iniciales que dejó el esloveno, que está en carrera por ser el mejor ciclista de la historia, con tres Tour de Francia, ya en su vitrina.

Tadej Pogacar, en el Gran Premio de Québec. /Getty Images

Más declaraciones de Tadej Pogacar:

No sigue ninguna dieta

"Cuando eres un niño, puedes comer lo que quieras sin ganar grasas. Cuando llega el período entre temporadas no tengo ningún antojo. Quiero comida buena, deliciosa y saludable, pero en cantidades normales".

Cómo funciona su corazón

"Llevo entrenando con monitores cardíacos desde los 12 años, así que sé muy bien cómo mi corazón responde cuando estoy bien o estoy cansado. Podría basarme solo en la frecuencia cardíaca, si bien es bueno poder compararlo con la potencia, pero los potenciómetros no son tan fiables hoy en día. Hay que vigilar con la temperatura exterior, la calibración y todo eso. Puede estar descalibrado y hay que vigilar con eso".

Entrenamientos en Zona 2

"En Mónaco, es muy difícil acumular mucho tiempo en Zona 2, porque hay muchas subidas. No puedes mantener la potencia. Intento alcanzar una Zona 2 muy alta en las subidas, que duran entre 20 y 40 minutos, y luego te recuperas en la bajada. Pero cuando voy a casa a Eslovenia o a otro lugar, a España cuando entrenamos en Calpe, o en verano, donde es más plano, realmente me gusta mantenerme cinco horas en Zona 2... Me encantaría hacer solo Zona 2 y no parar nunca".