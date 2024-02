Tour Colombia 2024, etapa 5: así quedó la clasificación general

Rodrigo Contreras (NU Colombia) era el gran objetivo del pelotón. Como portador de la camiseta de líder, cada uno de los demás ciclistas iban por él , a arrebatarle ese primer lugar de la clasificación general y así ilusionarse con el anhelado título del Tour Colombia 2024. Por eso, qué mejor momento para hacerlo que este sábado 10 de febrero, en la etapa reina.

Todo empezó en Cota, sobre las 10:00 de la mañana. El clima no era el mejor, ya que la lluvia apareció y sembró un poco de nerviosismo en el grupo. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, el panorama mejoró y se empezó a vivir una fiesta. Y es que la afición respondió, invadiendo las carreteras de color, con sus camisetas, banderas, pancartas y mucho más.

El Tour Colombia 2024 no estaba decepcionando y menos cuando una fuga numerosa fue a todo o nada. La diferencia con relación al lote superó los cinco minutos, pero eso no fue nada. La demora fue que los favoritos aceleraran y ese tiempo empezó a bajar de manera considarable, hasta el punto de que no solo los alcanzaron, sino que siguieron derecho.

Como si fuera poco, Alexéi Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) apretó el paso y puso un ritmo infernal. Sumado a ello, el EF Education EasyPost también hizo de las suyas. En primera instancia, Esteban Chaves fue quien probó, rompiendo más el grupo. Posteriormente, el turno fue Richard Carapaz, quien se fue mano a mano junto a Rodrigo Contreras, el líder.

Finalmente, el ecuatoriano fue quien se llevó la victoria, demostrando por qué es campeón de Giro de Italia y podio en el Tour de Francia y Vuelta a España. Ahora, no le alcanzó para convertirse en el nuevo líder de la clasificación general; subió hasta el segundo lugar, quedando a 17 segundos. El primer puesto sigue en manos de Rodrigo Contreras, que sueña.

Acción de carrera del Tour Colombia 2024, en el marco de la etapa 5 AFP