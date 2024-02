Tour Colombia: las figuras están listas para 'sacarse chispas' en las carreteras 'cundiboyacenses'

En Paipa, Boyacá, los principales ciclistas que competirán en el Tour Colombia 2024 acudieron para atender a la prensa y hablar sobre una carrera que no se realizaba desde el 2020. Esteban Chaves, Harold Tejada, Fernando Gaviria, Rigoberto Urán, Alejandro Valverde, Egan Bernal, Mark Cavendish, Nairo Quintana, Richard Carapaz, Alejandro Osorio y Brandon Rivera, fueron los invitados de lujo.

Varios de ellos destacaron las felicidad de correr en Colombia y la trascendencia que puede tener esta competencia en el futuro de este deporte. A continuación, algunas declaraciones de los protagonistas.

Nairo Quintana

"Yo creo que lo más importante es contarle al mundo lo que se vive hoy en el Tour Colombia, de poder tener campeones como Mark Cavendish y Alejandro Valverde y a toda la gente que nos visita, ese es el foco más importante de esta fiesta y es muy chévere que ellos puedan contarle al mundo lo que tanto hemos disfrutado nosotros acá el contarles de nuestra naturaleza, de la gente, de nuestras carreteras y hoy con mucho orgullo lo podemos estar viviendo y ese es el mensaje que queremos enviar hoy al mundo".

Nairo Quintana volverá a competir con el equipo Movistar en la temporada 2024 del WorldTour. Getty Images

Egan Bernal

"Me estoy sintiendo mejor si comparo con el año pasado, me tocó sufrir en muchas de las carreras que estuve. En esta pretemporada me iba sintiendo un poco mejor y lo que espero es poder disfrutar de las competencias como lo hice en los nacionales. Más que los resultados, es ir a disfrutar las carreras".

Egan Bernal, ciclista del INEOS Grenadiers. Crédito: INEOS Grenadiers.

Fernando Gaviria

"El correr acá en Colombia es lindo, sobre todo para la afición que va a mover mucho esto y hacía falta que se hiciera y esperar que empiece mañana. Hay rivales bastante fuertes como el compañero aquí al lado, Mark Cavendish".

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Giro de Italia 2023 AFP

Alejandro Osorio

"Esta carrera es súper bonita, con demasiado nivel, con corredores muy fuertes. Vamos a tratar de dar el 100%, pero solamente tengo como objetivo ganar alguna etapa, sé que es difícil, pero toca intentarlo".

Alejandro Osorio, campeón nacional de ruta 2023. Fedeciclismocol.

Esteban Chaves

"Sí, el Alto del Vino es por donde empecé a montar bicicleta, es muy especial para nosotros los colombianos y estamos muy impresionados también por la acogida, nunca hemos visto tantas cámaras y estamos muy contentos de estar acá".

Esteban Chaves, ciclista colombiano en el Tour de Francia. /AFP

Alejandro Valverde

"Es un placer estar aquí rodeado en esta rueda de prensa con los que han sido mis rivales hasta hace nada y me hace sentir muy bien estar aquí. Es un orgullo estar en Colombia por primera vez, lo he disfrutado muchísimo la verdad".

Alejandro Valverde, ciclista español, en la pasada edición del Giro de Italia, previo a su retiro AFP

Rigoberto Urán

"Tenemos un equipo fuerte a pesar de que ayer se nos bajó Andrey Amador y ahora solo somos cinco. Feliz de correr aquí, me ha dado un poco duro la altura, pero trataremos de hacerlo bien ante estos grandes corredores".