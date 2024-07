Clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 16: Egan Bernal la pasó mal

El Tour de Francia 2024 entró en su recta final. Después de la segunda jornada de descanso, el pelotón volvió a rodar; esta vez, entre Gruissan y Nîmes, con un recorrido de 188,6 kilómetros , por la etapa 16. Allí, solo hubo un puerto de cuarta categoría y una meta volante, por lo que fue una nueva oportunidad para los embaladores. De hecho, la última chance para estos especialistas.

A partir de ahora, la montaña será la gran protagonista. Razón por la que no se descarta que algunos esprinters no lleguen hasta la última jornada de la 'Grande Boucle', que no terminará con un habitual paseo del campeón, sino una contrarreloj. Así las cosas, lo aprovecharon a la perfección y, este martes 16 de julio, el ganador fue Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), una vez más.

La mala noticia del día tuvo a Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) como gran afectado. Y es que, en la última curva, previo a la recta final, se enredó y terminó en el suelo, sufriendo una caída que le impidió disputar la victoria. Eso sí, logró mantener la camiseta verde, como líder de los puntos. Ahora, deberá terminar el Tour de Francia para defenderla y hacerse con dicha distinción.

Pero los 'baldados de agua fría' continuaron. Previo al inicio de la fracción, se especuló con que Egan Bernal (INEOS Grenadiers) tenía COVID, pero el mismo corredor se encargó de aclarar el tema. Allí, explicó que no tiene coronavirus y las pruebas han salido negativas, pero que sí está enfermo , con síntomas como dolor de garganta, cabeza y espalda. Habrá que estar atentos a su salud.

Publicidad

Esto generó que cediera algo de tiempo y terreno, quedando cortado y perdiendo dos minutos con relación al frente de carrera. De esa manera, se enfocará en buscar alguna victoria desde la fuga y, por supuesto, ser el gregario de lujo de Carlos Rodríguez, líder y capo de escuadra en la 'Grande Boucle'. Recordemos que el 'joven maravilla' irá a la Vuelta a España, en busca del título.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en acción de carrera del Tour de Francia 2024 Getty Images

Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 16

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 66h 07' 51"

2. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - a 3' 09"

3. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) - a 5' 19"

4. Joao Almeida (UAE Team Emirates) - a 10' 54"

5. Mikel Landa (Soudal Quick Step) - a 11' 21"

6. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) - a 11' 27"

7. Adam Yates (UAE Team Emirates) - a 13' 38"

8. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 15' 48"

9. Derek Gee (Israel Premier Tech) - a 16' 12"

10. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 16' 32"