¿Cómo le fue a Egan Bernal en la etapa 3 del Tour de Francia?

El Tour de Francia 2024 avanza a toda marcha. Recién van tres jornadas y ya han pasado varias cosas interesantes. En el primer día, Romain Bardet sorprendió y se llevó la victoria ; después, el turno fue para Tadej Pogacar, quien se vistió de amarillo y empieza a mandar la parada; y, ahora, los embaladores dieron espectáculo en su primera oportunidad, a pura potencia y velocidad en el remate.

Allí, el ganador fue Biniam Girmay (Intermarché Wanty), con un tiempo final de 5h 26' 48'' . Y es que, entre Piacenza y Torino, y a lo largo de los 230,8 kilómetros de recorrido, solo hubo tres puertos de cuarta categoría, los cuales pudieron superar sin mayores dificultades. Eso sí, en esta clase de fracciones, estar atentos, evitar caídas y mantenerse en la parte de adelante es clave, en especial para el grupo de favoritos a hacerse con el título.

En ese lote aparece Egan Bernal, quien no desentonó. Con el objetivo de mantener viva la ilusión de un título o podio, estuvo concentrado desde el principio hasta el final. Así las cosas, cruzó la meta en el puesto 52, con el mismo tiempo del vencedor, llegando junto al lote principal. Una muestra más de que está en buena forma, al haber respondido tanto en la montaña como en lo llano.

Ya en la clasificación general, Egan Bernal, uno de los líderes del INEOS Grenadiers, marcha en la octava posición, a 21 segundos de la parte alta, donde aparece Richard Carapaz, nuevo portador del maillot amarillo, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, cada uno de ellos con el mismo tiempo. Ahora, el nacido en Zipaquirá aguarda por los duros ascensos, donde podría subir algunos puestos más y soñar.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio del Tour de Francia 2024 Getty Images

Eso sí, otro de los momentos determinantes y claves será cuando llegue el momento de la contrarreloj. Esta modalidad no es la especialidad del 'joven maravilla' y, por eso, deberá defenderse como sea para no ceder tanto tiempo ni terreno con relación a los mejores. Por ahora, Egan Bernal sigue demostrando que lo hecho en lo que va de la temporada, no ha sido ninguna casualidad y está en un alto nivel.

Contar con el apoyo de sus compañeros de equipo es determinante y la carretera irá poniéndolos en su sitio. Recordemos que, además de Egan Bernal, los otros 'capos' de la escuadra británica son Thomas Pidcock y Carlos Rodríguez. Dependiendo de lo que vaya sucediendo, con el paso de los días, se decidirán por alguno de los tres para pelear en la clasificación general.