Egan Bernal, en exclusiva con Caracol Sports: "Sigo rodando por mí, mi familia y la gente"

Egan Bernal está firmando un 2024 para enmarcar. Sexto en la contrarreloj del Campeonato Nacional, tercero en la prueba de ruta, quinto en el Tour Colombia, tercero en O Gran Camiño, séptimo en París Niza, tercero en la Vuelta a Cataluña, 21 en la Lieja Bastoña Lieja, décimo en Tour de Romandía y cuarto en Tour de Suiza confirman esas buenas sensaciones .

Todo esto quiere revalidarlo en el Tour de Francia , donde ha sabido dar pelea. Y es que, tras la primera semana, está muy cerca del Top 10; eso sí, algo lejos de los 'capos' como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primoz Roglic. Sin embargo, la ilusión está intacta y sueña en grande. Así lo expresó en entrevista exclusiva con Caracol Sports.

¿Qué balance hace del arranque de Tour de Francia?

"Terminamos estos nueve días, creo que bien, nos hubiera gustado estar un poco más adelante, pero el Tour de Francia es largo y es lo bonito del deporte, que, a veces, lo pone a uno en situaciones donde debes sacar lo mejor y eso es lo que se va a hacer en las siguientes semanas".

¿De qué manera se vive la primera semana?

"Se pasa la primera semana del Tour de Francia, la cual siempre es una locura. De hecho, todos llegan frescos y creyendo que lo pueden ganar, entonces se siente demasiada tensión, hay nervios, en fin. No es nada sencillo y sacar adelante ese inicio tiene un mérito importante".

Publicidad

¿Cómo se siente física y mentalmente?

"Hasta hace dos días, me sentía que aún no necesitaba el día de descanso, súper fresco, todo muy bien, recuperando de gran manera, con buena adaptación, pero la etapa del gravel, en esa locura, entendí que sí lo necesitaba (risas) . Igual, me estoy sintiendo de buena manera".

Saludo entre Egan Bernal y Tadej Pogacar, previo al inicio de una etapa en el Tour de Francia 2024 Getty Images

¿Cuál es su opinión del estilo de correr de Tadej Pogacar?

"A veces, gastan de más y van rápido. Obviamente, para la televisión y el espectáculo que se quiere brindar y dar, es bueno atacar y arrancar, pero el Tour de Francia es largo y, en lo personal, lo que haré es intentar guardar lo más que pueda para las etapas que, en realidad, valen la pena".

Publicidad

¿Se imaginó estar acá, nuevamente, en algún momento?

"Sigo montando en bicicleta por mí, mi familia y porque quise demostrarme y demostrarle a la gente que sí se puede, que después de haber estado en una cama, ahora estoy luchando por la carrera más dura. Trabajando con toda, luchando y no solo quedándose con el ojalá, creyendo que se puede lograr".

¿Qué decir del apoyo de los miles de colombianos?

"Es lindo. Incluso, cuando estoy en el bus y la gente empieza a cantar el himno, es algo bonito, conmovedor y motiva. Eso hace que te motives y sentir el apoyo de los colombianos, te ayuda en el día a día, más en estas competencias que son de largo aliento y donde todo cuenta".