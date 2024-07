Egan Bernal no tiene COVID, pero sí está enfermo: reveló los síntomas que presenta

Egan Bernal llamó a la calma. En el inicio de la tercera semana surgió una información en la que afirmaban que tenía COVID, encendiendo las alarmas en el INEOS Grenadiers. Y es que, no hubiera sido el primer caso en la escuadra británica, tras los casos positivos de Geraint Thomas y Thomas Pidcock. Por eso, se creía que el retiro del colombiano era inminente, pero todo se desmintió.

Además de haber tomado la partida de la etapa 16 del Tour de Francia 2024, el propio 'joven maravilla' se pronunció al respecto y aclaró cómo está de salud. Allí, negó tener coronavirus y reveló los síntomas que tiene, indicando que, efectivamente, no está en óptimas condiciones, pero ha sacado adelante la competencia, en una muestra de gallardía, profesionalismo y pasión por el deporte.

"En la primera y segunda semana, tuve gripa, pero no fue COVID. Me hice las pruebas y salieron negativas. Sí, fueron momentos duros, con dolor de garganta, de cabeza y más. Sin embargo, no es nada de coronavirus", afirmó en entrevista con Diego Alberto, periodista de Caracol Sports y enviado especial a territorio galo. Pero eso no fue todo y aprovechó para hablar de lo que se viene.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio del Tour de Francia 2024 Getty Images

Será una semana determinante y clave, donde se definirá absolutamente todo en la 'Grande Boucle'. Razón por la que ponerse a punto y llegar en forma es fundamental para quienes aspiran a un triunfo o ayudar a su 'capo' de equipo. "Ya mejor; el día de descanso sirve bastante, ayuda a recuperar energías y con ganas de iniciar la tercera semana, que va a ser bastante dura", sentenció.

Recordemos que Egan Bernal había sido presentado como uno de los líderes del INEOS Grenadiers, pero, conforme avanzó el Tour de Francia, la carretera puso a cada uno en su lugar. Así las cosas y por su posición en la clasificación general, Carlos Rodríguez quedó como el referente de la escuadra británica y, ahora, el 'escarabajo' es gregario de lujo del español, que sueña con el podio.