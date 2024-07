Egan Bernal recibió una sorpresa en plena carrera de la etapa 19 del Tour de Francia

Egan Bernal llegó al Tour de Francia 2024 con la decisión de hacer historia. Los podios y top 10 logrados en lo que iba de la temporada, como lo hecho en el Campeonato Nacional, O Gran Camiño, Tour Colombia, París Niza, Vuelta a Cataluña, Tour de Romandía y Tour de Suiza, invitaban a soñar en grande. Sin embargo, las cosas no resultaron como se esperaba, pese al esfuerzo y dedicación.

Eso sí, nunca ha bajado los brazos y ha luchado hasta el final. Prueba de ello fue lo realizado en la etapa 19 de la 'Grande Boucle', disputada entre Embrun e Isola 2000, con un recorrido de 144,6 kilómetros y dos puertos especiales y uno de primera de categoría. Allí, el 'joven maravilla' intentó irse en la fuga, pero no lo consiguió. Al respecto habló, tras el final de la apasionante jornada.

"Intenté saltar en la fuga, pero no pude. INEOS Grenadiers un equipo que siempre viene con ambiciones de hacer el podio en la general. Para nadie es un secreto que las cosas no han salido como se habían planeado, pero se intentó y lo seguiremos haciendo. Cuando se termine el Tour de Francia, analizaremos y haremos autocrítica para saber qué se debe mejorar", afirmó.

Pero no fue lo único y continuó con su análisis de lo que ha pasado en la ronda gala. "Somos seres humanos y a veces las cosas salen bien y otras no tanto, lo importante es que se ha hecho todo para buscar el resultado", añadió Egan Bernal, quien reveló una sorpresa que recibió. Y es que, cuando restaba poco para la meta, su novia Mafe Motas y su hermano Ronald Bernal aparecieron.

"Una vez perdí la rueda y no pude seguir el grupo de los favoritos, se sube suave y trata de recuperar. Sabía que ambos iban a estar a tres kilómetros de meta, entonces donde no la pudiera ver, me mata (risas), pero sí estuve al tanto. A falta de cuatro, estaba pendiente de dónde estaban y los pude ver, entonces una alegría", expresó el corredor colombiano del INEOS Grenadiers.